Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek - Son Dakika
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Sağlık

Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek

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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Funda Baş, Haberler.com'da inme hastalığı ve risk faktörleri hakkında bilgi verdi. İnmenin sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görüldüğünü ve büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirtti. Susuz kalmanın, yüksek kolesterol ve aşırı tuz tüketiminin inme riskini artırdığına dikkat çekti. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulayan Baş, inme belirtilerinin erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

25.03.2025 13:19
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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Funda Baş, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu olarak inme hastalığı ve risk faktörleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnmenin sadece yaşlılarda değil, gençlerde de sık görüldüğünü belirten Baş, bu hastalığın büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurguladı. Ayrıca, susuz kalmanın, yüksek kolesterolün ve aşırı tuz tüketiminin inme riskini artırdığına dikkat çekerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değindi.

"İNME, GENÇLERDE DE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR"

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Funda Baş, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu olarak inme hastalığı hakkında kritik bilgiler verdi. İnmenin yalnızca ileri yaş grubunda değil, gençlerde de yaygın görüldüğünü belirten Baş, "İnme, gençlerde de çok sık görülüyor. Özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve bazı kronik hastalıklar gençlerde de inme riskini artırıyor" dedi.

Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek

"SUSUZ KALMAK İNME RİSKİNİ ARTIRIYOR"

İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Baş, susuz kalmanın büyük bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, "Vücudun yeterince su almaması, damar tıkanıklığını artırarak inme riskini yükseltebilir" ifadelerini kullandı. Yüksek kolesterol, tuz tüketimi ve sıcak havaların da risk oluşturduğunu belirten Baş, "Sofra tuzunu mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek

"İNME BELİRTİLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN"

Baş, inmenin belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. "Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu en temel inme belirtileri arasındadır" diyen Baş, görme kaybı, denge kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin de ciddiye alınması gerektiğini söyledi. "İnme tedavi edilebilir bir hastalık, ancak erken müdahale büyük önem taşıyor" diye ekledi.

Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek

Eğitim, Sağlık, Susuz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Demet Funda Baş: Dünyada her 4 kişiden biri inme geçirecek - Son Dakika

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