Doğayı korumak için evinizde uygulayabileceğiniz 10 madde

Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl 1,7 milyon insan sağlıksız çevre koşulları sebebiyle kansere yakalanırken, 12,6 milyon insan ise çevre kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

MUSLUĞU AÇIK BIRAKMAYIN

Diş fırçalarken ya da elinizi yıkarken musluğu açık bırakıyor musunuz? Cevabınız, "Evet" ise bu araştırma sonucu sizin için. Oldenburg Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayagöre diş fırçalarken açık bıraktığımız musluk yaklaşık 12 litre temiz suyun boşa gitmesine sebep oluyor. Dişinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken musluğu kapatarak bunca suyun boşa akıp gitmesine engel olabilirsiniz.

KÜVET DOLDURMAK YERİNE DUŞ ALMAYI TERCİH EDİN

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği'nin araştırmalarına göre 4 kişilik bir aile, küveti doldurmak yerine duş alırsa yılda 300 euro su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca bir küveti doldurmak için 140 litre su kullanılırken, duş alırken dakikada yalnızca 20 litre su harcıyoruz. Sizde küvet keyfinizden vereceğiniz küçük tavizlerle geleceğin suyunun korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

EVİNİZİ BELİRLİ ARALIKLARLA HAVALANDIRIN

Yaz ya da kış fark etmeksizin, bulunduğunuz ortamı saatlerce havalandırmaktan kendinizi alamıyorsanız bu madde sizin için. Yaz aylarında kapanmayan camlar, çevre için sorun yaratmasa da kış aylarında fazladan yakıt kullanımına neden olarak hava kirliliğini arttırıyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın araştırmasına göre, soğuk havalarda evinizi 2-3 saatlik aralıklarla havalandırmak ayda 300 kilogramlık yakıt ve 70 euro tasarrufu sağlıyor. Sizde evinizi belirli aralıklarla havalandırarak hem çevrenizi hem de cebinizi koruyabilirsiniz.

PİL KULLANIMINI EN AZA İNDİRİN

Bir kez kullanıp işi bitince bir kenara attığımız ve tekrar kullanımı mümkün olmayan bataryaların üretimiiçin yılda 40 ila 500 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Üstelik geri dönüştürülmeden çevreye atılan pillerin, doğaya verdiği zarar da cabası. Ayrıca pillerden elde edilen elektrik enerjisi, prizden kullanılan enerjiden 300 kat daha pahalı.Siz de evinizde pil kullanımından mümkün olduğunca kaçınarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARINIZIN FİŞLERİNİ ÇEKİN

Doğa Koruma Birliği, elektrikli cihazların tamamen kapatılmasını öneriyor. Çünkü Stand-by modunda bırakılan cihazlar, elektrik harcamaya devam ediyor. Siz deaçılıp kapanabilen çoklu prizleri kullanarak elektrik kullanımını en aza indirebilir çevrenin korunmasına katkı sağlarken faturalardan da tasarruf edebilirsiniz.

YEMEKLERİNİZİ KAPAKLARINI KAPATARAK PİŞİRİN

Sırada sizin için çok küçük ama insanlık için çok büyük bir adım var. Yemek pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutmak. Neden mi? Açıklayalım. Yemeklerinizi kapaksız pişirdiğinizde, ısının büyük çoğunluğu kayboluyor. Bu da yemeğin pişme süresini geciktirerek daha fazla elektrik ve gaz kullanımına sebep oluyor. Yalnızca yemeklerinizi kapaklarını kapatıp pişirerekgaz ve elektrik kullanımınızı yüzde 65 oranında azaltabilirsiniz.

SU ISITIRKEN OCAK YERİNE ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANIN

Tarafınızı seçin. İster makarna ister, kahve suyu olsun. Hangi sebeple sıcak suya ihtiyacınız varsa ocak yerine su ısıtıcıları kullanın. Çünkü su ısıtıcılar ocaklardan daha az enerji tüketirler ve suyu daha kısa sürede kaynatırlar. Böylece kullanılan enerji miktarı, azalmış olur. Sizde tercihinizi elektrikli ısıtıcılardan yana kullanarakçevreci olabilirsiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNASI YERİNE GÜNEŞİ TERCİH EDİN

Yaz aylarında saçınızı kurutmak için doğal ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisini kullanın. Böylece saçlarınızın sağlığını korurken aynı zamanda çevrenin sağlığına da katkıda bulunabilirsiniz.

TERMOS KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Sıradaki formül kahve tutkunlarına. "To go" yani karton bardaklarda alıp gittiğiniz kahveler her yerde. Kullanımı hızla artan bu karton bardakların çevreye atılması ise atık oluşumuna neden oluyor. Sizde termos kullanma alışkanlığı edinerek karton bardak kullanımının önüne geçebilirsiniz.

ALIŞVERİŞLERİNİZDE PLASTİK POŞET YERİNE BEZ TORBALARI KULLANIN

Marketlerde kullanılan plastik poşetlerin tamamı, geri dönüştürülemeyen plastiklerden üretiliyor. Geri dönüştürülemeyen bu plastiklerin doğaya verdiği zararlar ise saymakla bitmiyor. Siz de market alışverişlerinizde bez torbaları tercih ederek çevrenin korunmasına katkı sağlayın.