Doğayı korumak için evinizde uygulayabileceğiniz 10 madde

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl 1,7 milyon insan sağlıksız çevre koşulları sebebiyle kansere yakalanırken, 12,6 milyon insan ise çevre kirliliğine bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.
Diş fırçalarken ya da elinizi yıkarken musluğu açık bırakıyor musunuz? Cevabınız, "Evet" ise bu araştırma sonucu sizin için. Oldenburg Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayagöre diş fırçalarken açık bıraktığımız musluk yaklaşık 12 litre temiz suyun boşa gitmesine sebep oluyor. Dişinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken musluğu kapatarak bunca suyun boşa akıp gitmesine engel olabilirsiniz.
Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği'nin araştırmalarına göre 4 kişilik bir aile, küveti doldurmak yerine duş alırsa yılda 300 euro su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca bir küveti doldurmak için 140 litre su kullanılırken, duş alırken dakikada yalnızca 20 litre su harcıyoruz. Sizde küvet keyfinizden vereceğiniz küçük tavizlerle geleceğin suyunun korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Yaz ya da kış fark etmeksizin, bulunduğunuz ortamı saatlerce havalandırmaktan kendinizi alamıyorsanız bu madde sizin için. Yaz aylarında kapanmayan camlar, çevre için sorun yaratmasa da kış aylarında fazladan yakıt kullanımına neden olarak hava kirliliğini arttırıyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın araştırmasına göre, soğuk havalarda evinizi 2-3 saatlik aralıklarla havalandırmak ayda 300 kilogramlık yakıt ve 70 euro tasarrufu sağlıyor. Sizde evinizi belirli aralıklarla havalandırarak hem çevrenizi hem de cebinizi koruyabilirsiniz.
Bir kez kullanıp işi bitince bir kenara attığımız ve tekrar kullanımı mümkün olmayan bataryaların üretimiiçin yılda 40 ila 500 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Üstelik geri dönüştürülmeden çevreye atılan pillerin, doğaya verdiği zarar da cabası. Ayrıca pillerden elde edilen elektrik enerjisi, prizden kullanılan enerjiden 300 kat daha pahalı.Siz de evinizde pil kullanımından mümkün olduğunca kaçınarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Doğa Koruma Birliği, elektrikli cihazların tamamen kapatılmasını öneriyor. Çünkü Stand-by modunda bırakılan cihazlar, elektrik harcamaya devam ediyor. Siz deaçılıp kapanabilen çoklu prizleri kullanarak elektrik kullanımını en aza indirebilir çevrenin korunmasına katkı sağlarken faturalardan da tasarruf edebilirsiniz.
Sırada sizin için çok küçük ama insanlık için çok büyük bir adım var. Yemek pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutmak. Neden mi? Açıklayalım. Yemeklerinizi kapaksız pişirdiğinizde, ısının büyük çoğunluğu kayboluyor. Bu da yemeğin pişme süresini geciktirerek daha fazla elektrik ve gaz kullanımına sebep oluyor. Yalnızca yemeklerinizi kapaklarını kapatıp pişirerekgaz ve elektrik kullanımınızı yüzde 65 oranında azaltabilirsiniz.
Tarafınızı seçin. İster makarna ister, kahve suyu olsun. Hangi sebeple sıcak suya ihtiyacınız varsa ocak yerine su ısıtıcıları kullanın. Çünkü su ısıtıcılar ocaklardan daha az enerji tüketirler ve suyu daha kısa sürede kaynatırlar. Böylece kullanılan enerji miktarı, azalmış olur. Sizde tercihinizi elektrikli ısıtıcılardan yana kullanarakçevreci olabilirsiniz.
Yaz aylarında saçınızı kurutmak için doğal ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisini kullanın. Böylece saçlarınızın sağlığını korurken aynı zamanda çevrenin sağlığına da katkıda bulunabilirsiniz.
Sıradaki formül kahve tutkunlarına. "To go" yani karton bardaklarda alıp gittiğiniz kahveler her yerde. Kullanımı hızla artan bu karton bardakların çevreye atılması ise atık oluşumuna neden oluyor. Sizde termos kullanma alışkanlığı edinerek karton bardak kullanımının önüne geçebilirsiniz.
Marketlerde kullanılan plastik poşetlerin tamamı, geri dönüştürülemeyen plastiklerden üretiliyor. Geri dönüştürülemeyen bu plastiklerin doğaya verdiği zararlar ise saymakla bitmiyor. Siz de market alışverişlerinizde bez torbaları tercih ederek çevrenin korunmasına katkı sağlayın.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haziran ayındaki seçimde aday olmayacağının sinyalini veren Özbek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'da yaşanan kavga sonucu tabancayla ateş edilmesi sonucu sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu. Çocuk 3 gün sonra hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklandı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatıyla ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye ait "tiny house"lar kaldırıldı. Karaburun Belediye Başkanı'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Sınıfsız, imtiyazsız, kim ve ne olduğuna bakmadan belediye mevzuatını herkese eşit uygulama konusunda yasaların bize yüklediği sorumlulukları unutmadan işimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
CHP Belediye Başkan adayı olan Abdurrahim S., kendisinden 30 yaş küçük olan genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, genç kızın şikayeti üzerine ortaya çıktı. Abdurrahim S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz yıl çarşaflardan halat yaparak cezaevi duvarlarından kaçan İtalyan mafya babası Marco Raduano, Fransa'nın Korsika adasında romantik bir akşam yemeği sırasında yakalandı. Raduano'nun sağ kolu Gianluigi Troiano da İspanya'da yakayı ele verirken, operasyon İtalyan ve İspanyol polisi ile Fransız jandarma tarafından gerçekleştirildi. Raduano, uyuşturucu kaçakçılığı ve bir mafya üyesinin öldürülmesini teşvik etme suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
DEM Parti, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse çarptırılan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Başvuruda, Atalay'ın milletvekilliğinin "siyasi bir darbe" ile düşürüldüğü savunulurken, kararın yok hükmünde olduğu belirtildi.
28 Ocak günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden saldırganın, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırının şüphelilerinden biri olduğu ve Interpol tarafından 190 ülkeden aranan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın daha önce de İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısında yer aldığı belirtildi.
Son Dakika › Sağlık › Doğayı korumak için evinizde uygulayabileceğiniz 10 madde - Son Dakika
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