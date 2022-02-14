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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayıları artıyor

14.02.2022 12:44
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayıları artıyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Karabük, 424,86'lık artışıyla önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 şehir arasında yer aldı.

Kocaeli 1277,95 ile bölgede en yüksek vaka sayısına ulaşırken, Bartın 724,20'lik oranıyla en düşük il olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayılarına bakıldığında ise Sakarya yüzde 75,7, Kocaeli yüzde 81,6, Düzce yüzde 77,5, Bolu yüzde 81, Zonguldak yüzde 85,4, Bartın yüzde 85,2 ve Karabük yüzde 78,4 olarak tabloya yansıdı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayısı (100 bin kişide) değişimi şöyle:

22-28 Ocak29 Ocak-4 ŞubatFark
Sakarya651,42847,74196,32
Kocaeli1042,281277,95235,67
Düzce592,90752,88159,98
Bolu879,60950,1270,52
Zonguldak528,41908,65380,24
Bartın567,40724,20156,8
Karabük663,751088,61424,86

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Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vaka sayıları artıyor - Son Dakika


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