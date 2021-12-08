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Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu! - Son Dakika

Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu!

08.12.2021 12:33
Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu!

Sağlık sanayicilerinin, dövizdeki ve enflasyonundaki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini ve bugünden itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceklerini açıklamasından sonra hastanelerde ameliyatların durma noktasına geldiği ve bunun ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açabileceği öne sürüldü.

Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı'nın dövizdeki ve enflasyonundaki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirttiği konuşmasında, "Yarından itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz" açıklamasından sonar hastanelerde ameliyatların durma noktasına geldiği iddia edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Türkiye'deki tüm Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ameliyatların durduğunu hastaların hayati riskleri olduğunu ifade etti. Ökten "Bugün geçmiş olsun dediğimiz hastalarımız için başınız sağ olsun demeyi istemiyoruz bakanlık ivedilikle bu sorunu çözsün" dedi.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ AMELİYATLARI DURDU

Halk TV'ye konuşan Ökten; "Biz pazartesi gününden beri ameliyatlarda kullandığımız tıbbi malzemeleri temin edemiyoruz. Ameliyatları yapamıyoruz. Bu durum sadece Türkiye'nin belli başlı illerindeki hastanelerde olmuyor. Tüm yurt genelinde sıkıntı var. İstanbul'da , Kars'ta, Antalya'da Sinop'ta yani 81 ilin hepsinde beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durdu" diye KONUŞTU.

Ökten sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolar ile gelen malzemelere Sağlık Bakanlığı ve SGK kuru 4 lira olarak belirliyormuş. Dolar bugün oldu 14 lira. Bir de ameliyat malzemesi veren firma bu 4 lirayı da bir yıla yakın sürede tahsil ediyormuş. Bu nedenle çalıştığımız çoğu firma ya kapandı ya da bize malzeme vermiyor. Yani sosyal medyada dolaşan 'medikal firmalar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlara malzeme vermiyoruz' sözü doğru. İki ay sonrada ilaç krizi yaşanacak. Sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz."

"ÖDENEK PROBLEMİ HALKA YANSIMAMALIYDI"

Öte yandan; bir medikal firmasının yöneticisi Feride Eda Çalıkuşu, "Bugün, ortapedi ve omurilik cerrahisi ürün tedarikçileri mal sevkiyatlarını durdurdu. Diğer branşlar da yolda. Medikal sektör firmaları aylardır hak edişlerini alamıyor. Ödenek problemi halka yansımamalı, halk sağlığı tehlikeye girmemeliydi. Artık gücümüz kalmadı" dedi.

"BU SAATTEN SONRA BATARIM"

Ortopedi ve beyin cerrahi tıbbi cihazlarını ithal eden firma sahibi Galip Karaoğlu da 'Bizi kimse kurtaramaz' diyerek şu açıklamayı yaptı; "Son ithalatımı da bugün yaptım. Artık yeni malzeme getiremeyeceğim. Krediler, vergiler, masraflar had safhada. Borçları bitirene kadar ithalat yok. Bu saatten sonra satmaya kalkarsam batarım. Herkes kendi bacağından asılsın. Yoksa bizi kimse kurtaramaz."

"HALK SAĞLIĞIYLA İLGİLİ OLUŞACAK PROBLEMLERİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Bundan sonra halk sağlığı ile ilgili oluşacak problemlerin sorumlusunun kendileri olmadığını söyleyen başka bir tedarikçi firma yöneticisi Onur Akgün ise " Aylardır gerek sözlü, gerek yazılı gerekse de alanlara inerek bunları defaten dile getirdik. Ancak geldiğimiz nokta da tıbbi cihaz sektörümüz çözümsüz bırakılmıştır. Bundan sonra halk sağlığı sorunu ile ilgili, oluşacak problemlerin sorumlusu bizler değiliz, kamudur" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında tıbbi malzeme tedarikçilerinin devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine dün itibarıyla artık malzeme vermediğini açıklamıştı. Yokuş, "Dolayısıyla şu anda hemen hemen tüm devlet ve üniversite hastanelerinde ortopedik ameliyatlar ne yazık ki yapılamıyor. Bunun yanı sıra trafik kazasıyla gelen acil vakalar da yine ortopedik malzeme olmadığı için risk altında. Bir yeri kırılan insanların tedavisi bir an önce yapılmazsa, beyne pıhtı atıp onların ölümüne sebep olma sorununu doğuruyor." diye konuştu.

Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu!

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Son Dakika Sağlık Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Döviz krizi ameliyatları vurdu, cihazlar temin edilemiyor, ameliyatlar durdu! - Son Dakika
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