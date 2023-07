Down sendromlu bireyler için bir araya gelecekler

Down Sendromlu bireylerin eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam gibi alanlarda öncü bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla; 21 Mart'ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleşecek.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF), 'Her şey 1 farklı olacak' mottosu ve Türkiye- Pakistan temsilciliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Taksim Sofitel Otel'de etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "Sosyal sorumluluk ve farkındalık ilkelerimiz ile hareket ederek, Down Sendromlu yetişkin ve bireyler için Pakistan temsilciliğimiz ile iş birliği ve dostluk projesine katkılarından dolayı onur duyuyoruz" dedi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN DOSTLUĞU İLE PAKİSTANLI SANATÇILAR SAHNEDE YER ALACAK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Erkanlarının öncülüğünde gerçekleşecek olan UDF Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde; Pakistan Hükümet yetkililerinden isimler, UDF Pakistan Temsilcisi Farooq Nathanial ve iş heyeti katılım sağlarken, Pakistan Geleneksel Dans Grubu ve Pakistan'dan gelen ulusal sanatçıları sahnede yerini alacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Türk sanatçılar, iş insanları ve cemiyet hayatının bilinen isimleri de sosyal sorumluluk ve farkındalık projesinde UDF'nin yanında olacak. Pakistan'dan da önemli markaların katılımı ile gerçekleşecek Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde el ve gönül birliği ile iki kardeş ülkenin dostluğu pekişecek" denildi.