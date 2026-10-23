Dr. Durmuş basit lekenin cilt kanseri olabileceğini söyleyip evde ben almayı önermedi

Leke ve benlerdeki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini aktaran Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağla Dila Durmuş, "Benlerimize dikkat etmeliyiz, yeni çıkan, değişen var mı? Cilt kanserleri bazen hiç semptom vermeyebilir. Benleri, kendi kendine yok etmeye çalışmak çok tehlikeli, cilt kanseriyse tanıda gecikmelere yol açabilir. Cilt kanserlerinden korunmak için güneşten korunma çok önemli. Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir" dedi.

Cilt bariyerinin güneş ışınlarına karşı korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, vücutta oluşan leke, ben ve renk değişimlerinin takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bahçelievler Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Çağla Dila Durmuş da güneş yanıkları, güneşe uzun süreli maruziyet, solaryum, genetik faktörlerin cilt kanserleri üzerinde etkili olduğunu söyledi. Kişilerin benlerindeki asimetri, renk, çap gibi çeşitli değişikliklerin kanser belirtisi olabileceğini aktaran Durmuş, hekime başvurulmasının önemine dikkat çekti. Erken tanıya vurgu yapan Durmuş, kişilerin kendi başlarına ya da hekim olmayan kişiler aracılığıyla benlerinden kurtulma çabalarının tehlikeli olacağını söyledi.

"Düzenli kontrol etmeliyiz, yeni çıkan, değişen var mı?"

"Vücudumuzdaki her ben ya da leke cilt kanseri değildir" diyen Dr. Durmuş, "Bazıları normal leke ya da benken, bazıları cilt kanseri olabilir. Değerlendirmemiz gereken birkaç kriter var. En önemlisi; yeni çıkan bir ben ya da mevcut bir benimizin büyümesi, düzensizleşmesi, kanamaya veya kaşınmaya başlaması. Bunlar her zaman olmak zorunda değil, cilt kanserleri bazen hiç semptom vermeyebilir. Bu yüzden vücudumuzu tanımalıyız, benlerimize dikkat etmeliyiz. Düzenli kontrol etmeliyiz; yeni çıkan, değişen var mı? Risk faktörü olan kişiler özellikle açık tenli, renkli gözlü, çilleri olan kişiler. Çocukken güneş yanığı geçirmiş kişiler, açık alanda çalışanlar, çok fazla güneşli alan maruziyeti ya da solaryum geçmişi olan, kendisi veya ailesinde özellikle melanom öyküsü olanlar, hiçbir belirti olmasa bile periyodik dermatolog muayenesine gitmeliler" dedi.

"Kanserse tanıda gecikmelere yol açabilir"

Uygunsuz şekilde ben alınmasının tehlikeli sonuçları olabileceğini, işlemlerin hekim kontrolünde olması gerektiğini söyleyen Durmuş, "Bir dermatolog muayenesi gerekir, eğer ki gerekirse cerrahi işlemlerle çıkarılabilir. Kendi kendine bunları yok etmeye çalışmak, iple ya da makasla çıkartmak çok tehlikelidir. Cilt enfeksiyonlarına neden olabilir, lekeler kalabilir. Bu lezyon bir cilt kanseriyse tanıda gecikmelere yol açabilir. Kesinlikle evde benlere müdahale etmeyi önermiyoruz" diye konuştu.

"İyileşmeyen yaralarımıza özellikle dikkat"

Cilt kanserlerine ilişkin olarak Durmuş, "İlk sırada bazal hücreli karsinom dediğimiz bir kanser türü var. Daha çok yaşı ileri ve güneş maruziyeti olan kişilerde, güneş alan belgelerimizde ortaya çıkar. En tehlikelisi melonumdur. Skuamöz hücreli karsinom dediğimiz bir kanser türü var. Bunda da iyileşmeyen yaralarımıza özellikle dikkat edebiliriz. Halk arasında çok yaygın bilinen bir yanlıştır; cilt kanserleri sadece güneş maruziyeti olan yerlerde çıkar zannederiz. Oysaki ayak tabanlarımızda, parmak aralarımızda, hatta tırnaklarda, ağız içi gibi yerlerde de cilt kanserlerini görebiliyoruz. Özellikle tırnak altlarımızda koyu bir çizgilenme varsa, genişliyorsa ve özellikle tek tırnaktaysa mutlaka bir dermatolog muayenesi gerekir. Erken tanı çok önemli, birçok cilt kanseri erken yakalandığı zaman tedavisi çok kolaydır. Tırnak altında çıktığı zaman kadınlar oje ile kapatmaya çalışıyor ya da ayak tabanında olan koyu bir lekeyi kanamaya, nasıra bağlı olarak düşünebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir"

"Şüpheli gördüğümüz herhangi bir şeyi muhakkak dermatoloğa göstermeliyiz" diyen Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Cilt kanserlerinden korunmak için güneşten korunma çok önemli. Özellikle ultraviyole A ve B'ye karşı koruyacak güneş kremi kullanmalıyız. Yaz kış demeden kışın da kullanmalıyız. Çocukken geçirdiğimiz güneş yanıkları da ilerideki cilt kanserleri için risk faktörüdür. Doktor muayenesi olmadan hiçbir lezyonumuza müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Önce muayene edip adını koymak gerekir. Basit leke zannettiğimiz bir lezyon cilt kanseri de olabilir. Üzerine içeriğini bilmediğimiz bir madde sürmek tanıyı geciktirebilir. Lezyonu yok edebilir ama cilt altında kanser hücreleri çoğalmaya devam ederler ve tanıyı geç koyabiliriz. Dermoskopide şüpheli bir durum gördüysek mutlaka cilt biyopsisini alıp, patolojik olarak inceliyoruz. Tanısı, derinliği, genişliğine göre tedavisini düzenliyoruz. Erken aşamada yakaladıysak sadece cerrahi olarak çıkartma yetiyor, fakat ilerlemişse lenf bezi ya da başka organ tutulumu varsa o zaman tedavimiz çok da komplike hale geliyor."