Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin - Son Dakika

Türkiye'de beslenme ve diyet denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Dr. Ender Saraç, Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kabızlık, şişlik gibi sorunlar ve Ramazan'da doğru beslenmeyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Saraç, "Ramazan'da tok karnına tatlı yemek kendinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biri. Şeker iyice fırlıyor, ondan sonra gözünüzü açamıyorsunuz, gaz ve ağrı oluyor" dedi.