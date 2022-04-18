Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin - Son Dakika
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Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin

18.04.2022 11:07
Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin

Türkiye'de beslenme ve diyet denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Dr. Ender Saraç, Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kabızlık, şişlik gibi sorunlar ve Ramazan'da doğru beslenmeyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Saraç, "Ramazan'da tok karnına tatlı yemek kendinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biri. Şeker iyice fırlıyor, ondan sonra gözünüzü açamıyorsunuz, gaz ve ağrı oluyor" dedi.

Türkiye'de beslenme ve diyet denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Dr. Ender Saraç, Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kabızlık, şişlik gibi sorunlar ve Ramazan'da doğru beslenmeyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Saraç, "Ramazan'da tok karnına tatlı yemek kendinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biri. Şeker iyice fırlıyor, ondan sonra gözünüzü açamıyorsunuz, gaz ve ağrı oluyor" dedi.

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Son Dakika Sağlık Dr. Ender Saraç: Ramazan'da asla tok karnına tatlı yemeyin - Son Dakika


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