Dr. Kahraman Güler: ''Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz'' - Son Dakika
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Sağlık

Dr. Kahraman Güler: ''Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz''

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Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, Haberler.com stüdyosunda Ebru Toğuşlu'nun sunduğu Kariyer4.0 programına konuk oldu. Güler, yapay zekanın psikoloji dünyasında insanın yerini alamayacağını belirterek ''Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz'' dedi.

06.02.2025 11:49
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Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, Kariyer4.0 programında Ebru Toğuşlu'nun konuğu oldu. Yapay zekanın insan psikolojisine etkilerini değerlendiren Güler, "Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz" diyerek önemli mesajlar verdi.

"YAPAY ZEKADAN ŞEFKAT BEKLEYEMEZSİNİZ"

Dr. Kahraman Güler, insanların şefkat ve duygusal desteğe yapay zekadan ulaşamayacağını vurguladı. "Çok eşyaya sahip olmak ve yapay zekadan duygu beklemek aynı şey. İkisinden de duygu alamazsınız" diyen Güler, psikoloji dünyasında insanın yerinin değişmeyeceğini ifade etti.

Dr. Kahraman Güler: Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz

"YAPAY ZEKANIN YENEMEYECEĞİ ALAN PSİKOLOJİ DÜNYASI"

Güler, yapay zekanın birçok sektörde etkili olmasına rağmen psikoloji dünyasında insan faktörünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. "Yapay zekanın yenemeyeceği en önemli alanlardan biri psikoloji dünyasıdır" ifadelerini kullandı ve sosyal bilimlerde yapay zekanın hata payının çok yüksek olacağını belirtti.

Dr. Kahraman Güler: Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz

"BAZI MESLEKLER ORTADAN KALKACAK"

Yapay zekanın ilerleyen dönemde bazı meslekleri tamamen ortadan kaldırabileceğine dikkat çeken Güler, dijital dünyada insanların kimliklerinin değiştiğine de değindi. "Dijital dünyada hepimiz normal kimliğimizden farklıyız" dedi.

Dr. Kahraman Güler: Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz
Dr. Kahraman Güler: \'\'Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz\'\'

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Kahraman Güler: ''Yapay zekadan şefkat bekleyemezsiniz'' - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem:
    Torpil yalan menfatcilik de bekleyemezsiniz bu da size zarar verir :) 1 1 Yanıtla
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