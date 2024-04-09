Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski - Son Dakika
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Sağlık

Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski

Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski

Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu olarak sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajlarından birinin alerjik reaksiyon riski olduğunu belirtti. Muratoğlu, kişinin kendi dokusundan alınmayan kök hücrelerin başka birinin derisinden oluşturulduğunda alerjik olabileceğini ve bu durumun en büyük dezavantaj olduğunu ifade etti.

09.04.2024 13:56  Güncelleme: 14:00
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Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"EN BÜYÜK DEZAVANTAJIMIZ, ALERJİK REAKSİYON GELİŞMESİ"

Sünnet derisinin kök hücre tedavisindeki yeri nedir? Sorusuna cevap veren Muratoğlu, " Hala gelişim sürecinde. Çok iyi uygulamalar var. Burada tek şey, kişinin kendi dokusundan almadığı için başka birinin var olan derisinden oluşturacağımız kök hücre demiyorum buna, iyi hücreler alerjik olabiliyor. Bizim buradaki en büyük dezavantajımız, alerjik reaksiyon gelişmesi. Alerjenlerin birçoğu toplanıyor nonalerjik formata getirilmeye çalışılıyor ama her koşulda alerji riski var. Kişinin kendisinden alınan ve kendisine uygulanan kök hücre gibi doğal ve sıfır riskli olmuyor." dedi.

Sünnet, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski - Son Dakika

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