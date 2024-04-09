Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.
Sünnet derisinin kök hücre tedavisindeki yeri nedir? Sorusuna cevap veren Muratoğlu, " Hala gelişim sürecinde. Çok iyi uygulamalar var. Burada tek şey, kişinin kendi dokusundan almadığı için başka birinin var olan derisinden oluşturacağımız kök hücre demiyorum buna, iyi hücreler alerjik olabiliyor. Bizim buradaki en büyük dezavantajımız, alerjik reaksiyon gelişmesi. Alerjenlerin birçoğu toplanıyor nonalerjik formata getirilmeye çalışılıyor ama her koşulda alerji riski var. Kişinin kendisinden alınan ve kendisine uygulanan kök hücre gibi doğal ve sıfır riskli olmuyor." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski - Son Dakika
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatili süresince 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını duyurdu. Hastanelerin acil birimleri ve diğer hizmetler bayram boyunca kesintisiz olarak devam edecek.
Erzincan'da doğal olarak yetişen çiriş otu, ilkbahar aylarında toplanmaya başlandı. Vatandaşlar bu otu temizleyerek yemeklerde kullanırken, ihtiyaç fazlasını da satıyor. Çiriş otu genellikle çorba, gözleme ve konserve yapımında kullanılıyor. Şifa kaynağı olan bu bitki, bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulunmak isteyen iş insanı Beytullah Uslu, 100 tekerlekli sandalye temin ederek hastaneye bağışladı. Hastane yönetimi, Uslu'ya plaket vererek teşekkür etti. Uslu ise bağışın hastalar için önemli bir hizmet sağlayacağını belirterek diğer firmalara da örnek olmasını umut etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, safra kesesi taşlarının neden oluştuğunu ve belirtilerini açıkladı. Safra kesesi taşlarının yüksek kolesterol değerleri, genetik faktörler ve kilolu kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Ceyhan, taşların belirli yiyecekleri tüketememe, yaşam kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açtığını ifade etti.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
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