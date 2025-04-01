Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor

Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor

Dünyaca ünlü cips markasının popüler bir ürünü için "hayati tehlikesi" gerekçesiyle acilen toplatılma kararı verildi. Öte yandan söz konusu cips için "Kesinlikle tüketilmemeli" uyarısı yapıldı.

01.04.2025 15:49
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Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.

3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket Boyutu: 150g

Parti Kodları: Tüm partiler

Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya

ÜRÜN İADESİ VE GERİ ÖDEME

Tüketiciler, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilirler. Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyardı. Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.

Ciddi belirtiler şunlar:

  • Boğazda, dilde veya solunum yollarında şişme
  • Nefes alma güçlüğü, hırıltılı solunum
  • Baş dönmesi, bayılma hissi
  • Soluk, nemli cilt ve bilinç kaybı

Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hayrettin302:
    Uuu bbb tam annen için 0 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    tam akpliker icin 0 0 Yanıtla
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