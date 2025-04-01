Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.
3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.
Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.
Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps
Paket Boyutu: 150g
Parti Kodları: Tüm partiler
Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları
Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya
Tüketiciler, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilirler. Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyardı. Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.
Ciddi belirtiler şunlar:
Son Dakika › Sağlık › Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor - Son Dakika
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