"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında dünyaya geldi - Son Dakika
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Sağlık

"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında dünyaya geldi

"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında dünyaya geldi
31.07.2025 14:49
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ABD'de yaşayan Lindsey ve Tim Pierce çifti, 1994 yılında dondurulmuş bir embriyodan dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce isimli bebeklerini 26 Temmuz'da kucaklarına aldı. 31 yıllık embriyodan gelişerek dünyaya gelen bebek, "Dünyanın en yaşlı bebeği" ünvanını aldı. Bebeğin annesi 34 babası ise 35 yaşında.

ABD'de yaşayan Lindsey ve Tim Pierce çifti, 26 Temmuz'da Thaddeus Daniel Pierce adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Thaddeus'u farklı kılan ise, ailesinin henüz ilkokul çağında değilken 1994 yılında dondurulan ve 31 yıldır saklanan bir embriyodan gelişmiş olması. Hafta sonunda doğan erkek bebek, "en yaşlı bebek" rekorunu elinde tutuyor.

"REKOR KIRMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Lindsey Pierce, MIT Technology Review'a verdiği röportajda, "Rekor kırmak gibi bir niyetimiz yoktu, sadece bir bebek sahibi olmak istiyorduk. Doğumumuz zordu ama şimdi ikimiz de iyiyiz. Çok sakin. Bu değerli bebeğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz!" ifadelerini kullandı.

1990'DA 4 EMBRİYONUN 3'Ü DONDURULMUŞ HALDE KALDI

Thaddeus'un embriyosu, 1990'lı yıllarda Linda Archerd ve o dönemki eşi için uygulanan tüp bebek (IVF) tedavisi sırasında oluşturulmuştu. Çiftin tedavi sürecinde toplam dört embriyo elde edildi. Bu embriyolardan biri Archerd'e transfer edilerek gebelik sağlandı. O embriyodan dünyaya gelen bebek şu an 30 yaşında bir kadın ve 10 yaşında bir kızı var. Öte yandan çiftin diğer üç embriyosu zaman içinde dondurulmuş halde kaldı.

EMBRİYO BAĞIŞI SAYESİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Boşanmanın ardından embriyoların velayeti 62 yaşındaki Linda Archerd'e geçti. Yıllar sonra embriyo bağışı ile ilgili bir programa ulaşan Archerd, "üç küçük umudum" şeklinde tanımladığı embriyoları programa dahil etti. Ancak embriyoların uzun süre dondurulmuş olması nedeniyle "yerleştirilmesi zor" kategorisine alındığı bilgisi de paylaşıldı.

7 YIL ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Pierce çifti, yedi yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için çeşitli yollar denedi. Sonunda embriyo bağışı programına başvurarak, umutlarını bu doğrultuda yeniden yeşertti. 35 yaşındaki Lindsey ve 34 yaşındaki Tim Pierce, zorlu geçen süreçlerin ardından Thaddeus'un doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı.

"HER EMBRİYO YAŞAM ŞANSI HAK EDER"

Dünya genelinde uygulanan tüp bebek tedavileri neticesinde milyonlarca embriyo, çeşitli kliniklerde dondurularak saklanıyor. Bu embriyoların büyük kısmı, tedavi sırasında ihtiyaç fazlası olarak üretilmiş durumda. Thaddeus'un embriyosunun transferini gerçekleştiren klinikte görev yapan üreme endokrinoloğu Dr. John Gordon, "Her embriyo bir yaşam şansı hak eder. Sağlıklı bir bebeğe dönüşemeyecek tek embriyo, rahme transfer edilme fırsatı bulamayan embriyodur" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Sağlık 'Dünyanın en yaşlı bebeği' 31 yaşında dünyaya geldi - Son Dakika

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