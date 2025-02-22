Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu

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Çinli bilim insanları, insan hücrelerine girebilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. Bu gelişme, dünya çapında yeni bir salgın endişesini gündeme getirdi. 'Yarasa Kadın' lakaplı Shi Zhengli'nin başkanlığındaki araştırma ekibi, bu tehlikeli keşfi yaptı. Bu yeni virüs, tıpkı Covid-19 gibi, ACE2 adı verilen insan hücre reseptörüne bağlanabiliyor.

22.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:26
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Çin'deki bilim insanları, Covid-19 virüsüyle aynı yoldan insan hücrelerine girebilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. Bu gelişme, dünya çapında yeni bir salgın endişesini gündeme getirdi.

"Yarasa Kadın" lakaplı Çinli bilim insanı Shi Zhengli'nin başkanlığındaki araştırma ekibi, bu tehlikeli keşfi yaptı. Shi Zhengli, Covid-19 salgınının başlangıcında adı sıkça duyulan Wuhan Enstitüsü'nde çalışmasıyla tanınıyor. Hatırlanacağı üzere bu enstitü, Covid-19'un bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı iddiaları nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.

Guangzhou'daki araştırmacılar, ilk kez Hong Kong'daki yarasalarda görülen bir virüs türünün yeni bir çeşidini buldular. Bu yeni virüs, tıpkı Covid-19 gibi, ACE2 adı verilen insan hücre reseptörüne bağlanabiliyor. Bu özellik, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyelini gösteriyor.

Bu keşif, İngiltere'nin yeni bir küresel salgına hazırlık amacıyla büyük çaplı tatbikatlar planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. İngiltere, Covid-19'un yarattığı yıkımdan ders çıkararak, olası bir yeni pandemiye karşı hazırlıklarını hızlandırıyor.

İngiliz hükümeti, yılda 4 bin acil durum çalışanını özel eğitimden geçirecek. Sonbaharda başlayacak ve ülke tarihinin en kapsamlı tatbikatı olacak bu hazırlıklar, tüm ülkeye yayılan acil durum uyarı sisteminin testlerini de içerecek.

İngiltere'nin Lancaster Dükalığı Başkanı Pat McFadden, "Covid-19'dan ders almak zorundayız. Aynı hataları tekrarlamak gibi bir lüksümüz yok. Ancak gelecekte karşılaşacağımız tehdidin Covid-19'dan farklı olabileceğini de unutmamalıyız" açıklamasını yaptı.

Bu gelişmeler, dünya genelinde salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle yarasa kaynaklı virüslerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin\'de Covid-19\'a benzer yarasa virüsü bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    bunlar yakında seri üretime geçer ne derdiniz var insanlıkla hepsi sizin üretiminiz kansızlar 27 0 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Küresel güçlerin biyolojik tehditleri kontrol mekanizması olarak kullanması artık bir komplo teorisi değil, bir ihtimal. Salgınlar ekonomik sistemleri sarsıyor, toplumsal korkuyu artırıyor ve büyük şirketlere dev kazançlar sağlıyor. 19 0 Yanıtla
  • Kemal Atan:
    Çin'de başlayıp Çin'de biter inşallah. 15 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bunlar dunyanin sonunu gwtirecekler valalhi kemirgen yemekten amk. 11 0 Yanıtla
  • Fatih Fırat:
    Çıkmazsa ............. Bu ne lan!!! 8 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    insana pis pis aşıları bastınız genç genç kalpten gidiyorlar . 8 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    gönder gelsin nüfus fazla ölüm az 1 4 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    he he gelsin yarasalar 2 0 Yanıtla
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