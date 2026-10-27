Elazığ\'da Medikal Hospital çalışanları maaşlarını alamayınca protesto etti

Elazığ'da jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen ve son olarak bakanlık tarafından 501 milyon 568 bin TL ceza kesilen Elazığ Özel Medikal Hospital'de doktorlar ve sağlık çalışanları maaş alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Elazığ'da 18 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ Özel Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ardından geçtiğimiz aylarda ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel mülklerin bahçelerinde yakıp imha eden Elazığ Özel Medikal Hospital'a Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulanmıştı. Devam eden adli soruşturma kapsamında, 2025 yılında aynı sağlık kuruluşunun farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildi. Adli makamların yaptığı bildirim sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, şirketin 3 sağlık kuruluşuna 07.10.2026 tarihinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL ceza uyguladı.

Geçmişteki operasyonlar ve devasa cezaların ardından idari ve mali krizin derinleştiği hastanede bu defa maaş krizi patlak verdi. Yaklaşık 3,5 ila 4 aydır ücretlerini alamadıklarını belirten doktorlar ve sağlık personeli bina önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

"Hekimler 3-3,5 aydır, diğer çalışan arkadaşlarımız da yaklaşık 2 aydır ödemelerini ve maaşlarını almamaktadır"

Protesto sırasında konuşma yapan hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Karhan Demir, "Hastane çalışanları olarak bugün birkaç amaçla burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelerimizden bir tanesi; biz bu hastaneyi Elazığ için büyük bir değer olarak gördüğümüzden, çünkü bu hastanede gerek onkoloji hastası, gerek tüp bebek hastası olmak üzere çok çeşitli sayıda, çok fazla sayıda hasta tedavi imkanı bulmaktadır. Biz bu büyük kuruluşun ayakta dimdik durmaya devam etmesi için hep beraber özveriyle hiç işimizi aksatmadan, hizmete bir aksatma yaşatmadan çalışmalarımıza devam ettik. Bunun için birçok fedakarlıkta bulunduk, ancak ta ki artık herhangi bir muhatap bulamayana kadar. Biz hekimler 3-3,5 aydır, diğer çalışan arkadaşlarımız da yaklaşık 2 aydır ödemelerini, maaşlarını almamaktadır. Bununla beraber herhangi bir netlik, herhangi bir muhatap bulamamaktayız. Şu gün ödeneceği veya bugün ödeneceği şeklinde de bir karşılık, bir cevap bulamamaktayız. Dolayısıyla şunun bilinmesini istiyoruz ki biz bu hastaneyi terk etmeyeceğiz, burada çalışmaya özveriyle devam edeceğiz. Çünkü bu hastane Elazığ için çok büyük bir değerdir. Bunu kaybetmeyin ne biz ne de Elazığ halkının göz önüne alacağını zannetmiyorum" dedi.