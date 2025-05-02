Emre Salabaş: Erkeklerin doktora gitmemesi ciddi sağlık sorunlarını gizliyor

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programına katılan Doç. Dr. Emre Salabaş, erkek sağlığı, cinsel işlev bozuklukları ve toplumsal algılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Salabaş, erkeklerin utanma ve korku nedeniyle doktora gitmeyi ertelediğini söyledi.

"35 YAŞINDA SERTLEŞME SORUNU BAŞLADIYSA, BU BİR SİNYALDİR"

Doç. Dr. Emre Salabaş, erkeklerde erken yaşta başlayan sertleşme sorunlarının basit bir cinsel problem olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. "35-40 yaşında bir erkekte sertleşme sorunu başladıysa, bu vücudunda bir şeylerin bozulduğunun göstergesidir" diyen Salabaş, bu sorunun 2-5 yıl içinde kalp krizi veya felç gibi ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini ifade etti.

"ERKEKLER UTANIYOR, DOKTORA GİTMEMEK İÇİN EV İŞİ YAPIYOR"

Salabaş, erkek sağlığı söz konusu olduğunda en büyük sorunlardan birinin doktora gitmekten kaçınmak olduğunu söyledi. "Bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 70'i doktora gitmektense ev işi yapmayı tercih ediyor" diyen Salabaş, bu çekingenliğin utanma ve korkudan kaynaklandığını belirtti. Toplumda erkeklerin sağlık problemlerini görmezden gelmeye daha meyilli olduğuna dikkat çekti.

"CİNSELLİK, VÜCUT SAĞLIĞININ BİR YANSIMASIDIR"

Cinsel sağlığın genel vücut sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Salabaş, "Cinselliğimiz vücudumuzun bir yansıması" ifadesini kullandı. Düzenli uyku, stres yönetimi, kalp sağlığına dikkat etmenin cinsel işlevler üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtti. Ayrıca, gençlerde sertleştirici ilaçların bilinçsiz ve keyfi kullanımının ciddi riskler doğurabileceğini söyledi.