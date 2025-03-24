En çok hile yapılan gıda ürünü belli oldu - Son Dakika
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Sağlık

En çok hile yapılan gıda ürünü belli oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlarına karşı yeni bir liste yayımladı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları tek tek açıklıyor. Bu listelerde pek çok üründe sahtekarlık yapıldığı görülürken en çok zeytinyağı bu alanda öne çıkıyor.

24.03.2025 11:59
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Hemen her hafta en az bir kez yayımlanan listede kahvaltılık ürünlerden baharata, süt ürünlerinden et ürünlerine kadar pek çok alanda yapılan hileler tek tek listeleniyor. Bakanlığın yayımladığı listelerde çoğu zaman en çok sahtekarlık zeytinyağında yapılırken bu durum açıklanan son listede de değişmedi.

BU HAFTANIN EN ÇOK SAHTEKARLIK YAPILANI DA ZEYTİNYAĞI

Haftanın ilk günü itibariyle yayımlanan listede en çok sahtekarlık yapılan liste bir gerçeği gözler önüne serdi. O da daha önceki haftalarda olduğu gibi zeytinyağı en fazla taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri arasında açık ara birinci olmayı sürdürdü.

En çok sahtekarlık yapılan gıda ürünü belli oldu

ZEYTİNYAĞINDA SAHTEKARLIK İKİ YOLLA YAPILIYOR

Zeytinyağında hile ise iki şekilde ön plana çıkıyor. Bu hilelerden ilki, zeytinyağının içerisine bitkisel yağ ilave edilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Sıvı yağ olarak bilinen ayçiçek yağı ve mısır yaı ilave edilerek zeytinyağı miktarı artırılmaya çalışılıyor. Zeytinyağında bir diğer en çok başvurulan sahtecilik yöntemi ise bitki yağı. Bunda da çeşitli bitkilerin tohumlarının sıkılmasıyla elde edilen yağ, anlaşılmayacak ölçüde zeytinyağının içerisine ilave edilerek toplam zeytinyağı litresi artırılıyor.

En çok sahtekarlık yapılan gıda ürünü belli oldu

BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Her iki sahtekarlık yönteminde de zeytinyağındaki sahtekarlığı anlayabilmek neredeyse mümkün değil. Bakanlık ise, hassas malzemeler kullanarak laboratuvarlarda ürünleri tek tek incelemesi sonucu bu ürünlerin içeriğindeki bileşenleri tek tek tespit edebiliyor. Bu sebeple gıda uzmanları, yapılan alışverişlerde bakanlığın yayımladığı sahtekarlar listesine dikkat edilmemesi, sahtekarlığa, taklit ve tağşişe konu olan markaların ürünlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

En çok sahtekarlık yapılan gıda ürünü belli oldu
En çok hile yapılan gıda ürünü belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Zeytinyağı, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık En çok hile yapılan gıda ürünü belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erol Yurt:
    Dindar nesil yetiştirelim derken ahlaksızlık ülkenin boyunu aştı 23 1 Yanıtla
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