En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var - Son Dakika
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Sağlık

En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var

En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var

Sağlıklı beslenme ve düzenli yaşamla ilgili yeni bir araştırma, ana yemeklerde ve çorbada sıklıkla kullanılan bir gıdanın sağlığa ciddi zararlar verebileceğini ortaya koydu.

07.11.2024 17:27
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Sağlıklı beslenme ve düzenli yaşamla ilgili araştırmalar devam ederken, özellikle ana yemeklerde sıklıkla kullanılan bir besinin ciddi zararlara yol açabileceği belirlendi.

Yapılan son araştırmalar, ana yemeklerde ve çorbada kullanılan bir gıdanın birçok organa olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yaklaşık 5 milyar kişinin bu gıda sebebiyle risk altında yaşadığını söyledi.

EN SAĞLIKSIZ GIDA OLARAK BELİRLENDİ

Özellikle pratiklikleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve yemeklerin temel bileşenlerinden olan bulyonun, en sağlıksız besin olduğu belirlendi. Ana yemeklerde ve çorbalarda sıklıkla tercih edilen bulyonların insan sağlığı için çok tehlikeli olabileceği kaydediliyor. Önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte bulyon kullanımı, kalp-damar sağlığını ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Et, tavuk veya sebze karışımları bulyonlar, yemeklere yalnızca lezzet değil tuz da ekliyor.

TUZUN VE BULYONUN ZARARLARI

yasemin.com'un aktardığına göre, yüksek tansiyonun en büyük nedeni olarak kabul edilen tuz da yemeklerde özelinde ciddi riskler barındırıyor. Bulyonlar ise; yüzde 50 oranında tuzdan yapılıyor ve bu neredeyse bir çay kaşığına denk geliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRISI

Öte yandan bulyonların kullanımındaki tek tehlike tuz da değil. selenyum ve bakır da dahil olmak üzere mineral ve vitamin oranı oldukça düşüktür. Bazı çeşitlerinde lezzet artırmanın bir formülü olan MSG (monosodyum glutamat) de kullanılıyor. Yaygın bir tat artırıcı olan MSG ya da Çin tuzundan, sağlık etkileri nedeniyle çoğu insanın kaçınması gerekiyor.

MSG'nin etkilerini bildirilen hassasiyet ise; bazı insanlarda baş dönmesi, baş ağrısı, nefes almada zorluk, halsizlik gibi zorluklara sebep olabiliyor. MSG'nin aynı zamanda kişinin sinir sistemini etkileyerek ilerleyen dönemlerde Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyici bir unsur olabileceği düşünülüyor.

Bazı bulyonlar, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucular gibi katkı maddeleri içerebilir.

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emrah Tuncer:
    Ne diyorlarsa tersini yapın … 1 0 Yanıtla
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