Endonezya'da üç bacağı, dört kolu olan siyam ikizler dünyaya geldi - Son Dakika
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Sağlık

Endonezya'da üç bacağı, dört kolu olan siyam ikizler dünyaya geldi

Endonezya'da doğan ve 'örümcek' gibi birbirine bağlı olan siyam ikizler, dünya üzerinde çok nadir görülen İşkiyopagus Tripus tipi ikizlerdir. 2018 yılında üç bacak, dört kol ve tek bir penisle doğan bu ikizler, tek bir mesane, rektum ve bağırsak paylaşıyorlar. İlk üç yılını yatarak geçiren ikizler, bir cerrah ekibi tarafından yapılan operasyon sayesinde oturma yeteneği kazandılar.

15.05.2024 10:46
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2018 yılında üç bacak, dört kol ve bir penisle doğan erkek ikizler, aynı zamanda tek bir mesane, rektum ve bağırsak paylaşıyorlar. Bu tür, İşkiyopagus Tripus olarak bilinir ve pelvisten birleşmişlerdir.

Bu çocuklar, yaşamlarının ilk üç yılı boyunca oturamadılar ve yatarak geçirdiler. Bir cerrah ekibi, ikizlerin üçüncü bacağını ampute ederek ve kalça ile pelvik kemiklerini stabilize ederek oturmalarını sağladı. Bu operasyon, onlara daha bağımsız bir yaşam sunma şansı verdi.

Siyam ikizleri, tek bir döllenmiş yumurtanın iki birey olarak gelişmesiyle oluşur ve her 50.000 ila 200.000 canlı doğumda bir görülür. İşkiyopagus Tripus siyam ikizleri nadirdir ve tıbbi literatürde sadece birkaç vaka bildirilmiştir.

İkizlerin biri gelişmemiş bir böbreğe sahipken, diğeri sadece bir böbrekle doğdu. Ailede daha önce tıbbi sorun öyküsü bulunmamaktadır. Annesi hamilelik sırasında herhangi bir komplikasyon yaşamadığını belirtmiştir.

Bu tür vakaların çoğu, ikizlerin birbirinden ayrılması üzerine odaklanmıştır. Ancak bu ikizler, operasyon sonrası bağımsız bir şekilde oturabilme yeteneği kazandılar. Vaka, American Journal of Case Reports dergisinde yayımlanmıştır.

Endonezya'da üç bacağı, dört kolu olan siyam ikizler dünyaya geldi
Endonezya'da üç bacağı, dört kolu olan siyam ikizler dünyaya geldi

Endonezya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Endonezya'da üç bacağı, dört kolu olan siyam ikizler dünyaya geldi - Son Dakika

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