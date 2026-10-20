Eskişehir'de koordinatör ebeler gebe ve lohusalara kırsalda ev ziyareti yapıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de koordinatör ebeler gebe ve lohusalara kırsalda ev ziyareti yapıyor

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, koordinatör ebelerin kırsal mahallelerdeki gebe ve lohusalara evlerinde ulaştığını açıkladı. Ziyaretlerde gebelik takibi, doğum sonrası anne sağlığı, emzirme ve yenidoğan bakımı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Eskişehir'de koordinatör ebeler, gebe ve lohusa kadınları evlerinde ziyaret ederek anne ve bebek sağlığına yönelik bilgilendirme faaliyetini sürdürüyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne ve bebek sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında koordinatör ebeler tarafından özellikle kırsal mahallelerde gebe ve lohusa ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde gebelik sürecinin takibi, doğum sonrası anne sağlığı, emzirme ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

Çalışmalarla sağlık hizmetlerinin kırsal yerleşim yerleri başta olmak üzere kentin her noktasındaki vatandaşlara ulaştırılması ve anne ile bebek sağlığının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de koordinatör ebeler gebe ve lohusalara kırsalda ev ziyareti yapıyor - Son Dakika
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