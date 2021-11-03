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Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi

03.11.2021 11:02
Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana 5,3 milyon poliklinik hizmeti sundu.

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana 5,3 milyon poliklinik hizmeti sundu.

Kentte 333 bin 303 metrekare alanı ve 1081 yatak kapasitesiyle açılışı yapılan Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veriyor.

Açılışı Ekim 2018'de gerçekleştirilen, 254 poliklinik ve 38 ameliyathaneye sahip Eskişehir Şehir Hastanesi, 3 yılda 5,3 milyon muayene sayısına ulaştı. Hastanede 3 yıllık süreçte 8 bin 100 anjiografi, 420 açık kalp operasyonu, yaklaşık 15 bin doğum ve 130 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi.

Yeni tip koronivüs (Kovid-19) salgını sürecinde nitelikli sağlık hizmetini sunan Eskişehir Şehir Hastanesinin el-cerrahisi/replantasyon, onkoloji-hematoloji, kalp, yanık, obezite ve Kovid-19 takip merkezleri de çalışmalarını sürdürdü.

Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, AA muhabirine, Eskişehir Şehir Hastanesinin bölgenin sağlık kampüsü haline geldiğini söyledi.

Kovid-19 salgını dönemi de dahil olmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesinin vatandaşın hak ettiği nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu anlatan Bildirici, şöyle konuştu:

"Tüm sağlık hizmeti sunumunu 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak veriyoruz. 3 yılda 5,3 milyon civarında poliklinik müracaatımız oldu. Yaklaşık 167 bin vatandaşımız hastanemizde yatarak sağlık hizmeti aldı. 130 bin civarında da ameliyat gerçekleştirildi. Hastanemiz 3 yılının yaklaşık 2 senesini pandemi süreciyle geçirdi. Bu süreçte pandemi hizmetlerini eksiksiz olarak verirken, diğer sağlık hizmetlerini de hiçbir kesintiye mahal vermeden nitelikli sunduk."

Salgın döneminde yoğun bakım yatak sayısını ve diğer servislerdeki yatak sayısını artırdıklarını belirten Bildirici, "Bizim orijinal planda yatak sayımız 1081'di, 3 yılın sonunda ulaştığımız yatak sayısı 1235 oldu." dedi.

Bildirici, bu süreçteki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

3 yılda 15 bin doğum gerçekleştirildi

Başhekim Yaşar Bildirici, hastanenin yanık, obezite, el cerrahi ve kalp cerrahisi merkezleri ve uyku servisi ile bölgenin sağlıktaki parlayan yıldızı olduğunu belirterek, son 3 yıldaki hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastanemizde 3 yılın sonunda 15 bin civarında doğum gerçekleşti. 400'ün üzerinde açık kalp cerrahisi ameliyatı, 8 binin üzerinde de anjiyoplasti operasyonu yapıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık kampüsü, şehrin hastanesidir. Hastanemiz hizmet kalitesini çeşitlendirerek bölgede kalıcı, nitelikli, sürdürebilir sağlık hizmeti vermeye devam edecektir. Sadece Eskişehir halkının değil, çevresindeki birçok kentin de pandemi yönetim sürecinde nefes almasına katkıda bulundu. Eskişehir halkına, Kovid-19 salgını döneminde yoğun bakım yatağı ve servis yatağı sıkıntı yaşatmadık. Bakanlığımızın yürüttüğü pandemi bağlamındaki aşılama programında ilimizde yapılan aşıların yaklaşık yüzde 30'unu hastanemiz personeli gerçekleştirdi."

Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi
Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi
Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Kalp, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 yılda 5,3 milyon poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika
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