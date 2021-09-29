Eyüpsultan'da akıl almaz kaza, çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtulduRampa aşağı kayan kamyonet, beraberinde sürüklediği araçla 5 metrelik... - Son Dakika

- Eyüpsultan'da akıl almaz kaza, çay içen kadınlar saniyelerle ölümden kurtuldu

Rampa aşağı kayan kamyonet, beraberinde sürüklediği araçla 5 metrelik duvardan aşağı düştü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da rampadaki elektrik direklerinde bakım onarım yapan ekiplerin aracı bir anda kayarak, çarptığı park halindeki araçla birlikte yol sonundaki yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Duvarın altında çay içen kadınlar ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, saat 17.00'de Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yapan ekiplerin aracı, rampa aşağı kayarak çarptığı park halindeki araçla birlikte yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kaza sırasında duvarın alt kısmında çay içen Elif G. ile isminin derya olduğu öğrenilen kadın ve 2 çocuğu yüksekten düşen araçları son anda fark ederek kaçması faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırımda oturan anne 2 çocuğuna siper oldu

Araçların kaldırımdan düştüğü esnada yuvarlanan taş parçaları Elif G.'e çarparak yaralanmasına neden oldu. Derya isimli kadın o esnada 2 çocuğuna adeta siper olarak araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdan düşen taşların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Elif G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Araçlar yuvarlanmaması için çelik halatla bağlandı

Kaza sonrası kaldırımda asılı kalan araçların aşağıya yuvarlanarak binalara çarpmaması için itfaiye ekipleri araçları çelik halatlarla ağaca bağladı. Öte yandan kaldırımdan düşen ticari araç binanın önüne düşerek binanın girişini kapattı. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenliği alınan binaya giriş çıkışlara izin verilmedi.

"Anne kafasına taş yağdığı halde çocuklarını çekti"

Kaza anını gören Cemal Öcal, "Arkadaşlar elektrik çalışması yapıyordu. Aracın ayakları açıktı. Bir genç arkadaş operatör olarak kullanıyordu. Başka arkadaş dedi ki sen ne yapıyorsun niye indiriyorsun dedi. İndirme bak düzelteceğim dedi. Kaldırma koluyla indirmeye çekti. Araba geri geri kayarken tutmaya çalıştı ayakları altında kaldı. Tutamazlardı zaten iki tonluk araç. Önce araca çarptı. O esnada iki çocukla annesi buradaydı. Kafasına taş yağdığı halde çocuklarını çekti. Sonra ablalar kaçmaya başladı. Taşlar buraya yığıldı. Araç bir defa askıda kaldı sonra tekrar vurdu. Sonra vurunca araç u dönüşü yaptı. topaç gibi döndü" diye konuştu.

Kaza sonrası araçların kaldırılması için olay yerine vinç sevk edilirken, ekiplerin araçları kaldırmak için çalışma başlattı.