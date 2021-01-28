Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika
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Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu

Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu

28.01.2021 09:42

Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu MARDİN'de doğuştan karaciğer hastası olan 11 yaşındaki Furkan Tekin, Antalya'da aynı anda yapılan karaciğer ve böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu

MARDİN'de doğuştan karaciğer hastası olan 11 yaşındaki Furkan Tekin, Antalya'da aynı anda yapılan karaciğer ve böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Ablasının karaciğer dokusu, amcasının böbreğiyle yeni hayatına merhaba diyen Furkan, hastalığı nedeniyle gidemediği okuluna kavuşacağı ve arkadaşlarıyla top oynayacağı günlerin hayalini kuruyor.

Mardin'de doğuştan karaciğer hastası olan Furkan Tekin, hastalığının böbreklerini de etkilemesi nedeniyle 7 ay önce diyalize girmeye başladı. Bu süreçte eğitimine devam edemeyen Furkan'ın hem karaciğer hem böbrek nakli olması gerektiği söylenince aile Antalya'daki bir özel hastaneye başvurdu. Bütün ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen Furkan, amcası Abdülrezzak Tekin'in (40) böbreği ve ablası Merve Tekin'in (23) karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Yaklaşık 10 gün önce böbrek naklini Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın, karaciğer doku naklini ise Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'nun yaptığı tek ameliyat sonunda sağlığına kavuşan küçük Furkan, hastayken yapamadığı pek çok şeyi artık yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

SADECE BÖBREK NAKLİ YETERLİ DEĞİLDİBöbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, Furkan'ın karaciğerindeki bir enzim eksikliğinden vücudunun sürekli taş ürettiğini, bu nedenle her iki böbreğinin de tamamen taşlaşmış hale geldiğini belirtti. 11 yaşındaki çocuğun 7 ay önce diyalize girmeye başladığını belirten Prof. Dr. Demirbaş, "Bu hastalıkta tek başına böbrek nakli yeterli değil, çünkü karaciğerde bu enzim eksikliği olduğu sürece vücut taş üretmeye devam edecekti. O nedenle, böbrek nakli ameliyatı sırasında karaciğer nakli de yapılmalıydı. Her iki ameliyat da oldukça başarılı geçti" dedi.

SAĞLIĞI GAYET İYİAynı ameliyatta karaciğer doku naklini yapan Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise Furkan'ın karaciğerindeki sorunun doğuştan olduğunu vurgulayarak, hastalığına bağlı olarak böbreklerinin bozulmasıyla her iki nakli bir arada yaptıklarını söyledi. "Başarılı bir ameliyat oldu" diyen Prof. Dr. Aliosmanoğlu, minik çocuğun sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

'ALLAH HOCALARIMDAN RAZI OLSUN'

Yeğenine böbreğini veren Abdülrezzak Tekin, "Yeğenimin sağlığına kavuşması benim en büyük temennimdi. Çok şükür artık iyi. Hocalarımızın ellerine sağlık. Allah onlardan razı olsun" dedi. Kardeşine karaciğerinden doku parçası veren Merve Tekin ise bugüne kadar organ nakli haberlerini gördüklerinde hiç kendi yakınının başına böyle bir şey geleceğini düşünmediğini söyledi. Kardeşi Furkan'ın hastalığı nedeniyle hep evde kaldığını anlatan Tekin, "Kardeşim artık sağlığına kavuştu. Alper Hoca ve İbrahim Hoca hastamıza kendi yakınlarıymış gibi davrandı. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Alper Demirbaş, Furkan Tekin, Antalya, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Furkan, ablasının karaciğeri, amcasının böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika


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