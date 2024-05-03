Sanatçı Elvan Elvan, hayalindeki mesleğe yıllar sonra kavuştu

Sağlık

Sanatçı ve Doktor Elvan Elvan Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"YILLAR SONRA HAYALİMDEKİ MESLEĞE KAVUŞTUM"

Müzik kariyerine nasıl başladığını anlatan Elvan Elvan, "Birçok kadının başına gelen meme kanseri benim de başıma geldi. Ameliyat oldum, tedavilerimi oldum. Erken teşhisti bu, vaktinde yakaladık. Ben şu an hayatıma güzel bir şekilde devam edebiliyorum. Bütün kadınlarımız ne olur tetkiklerini kontrol ettirsin. Özellikle meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Sonrasında Kovid 19'a yakalandım, koku duyum gitti. Bir gün KBB doktorum koku alamadığım için kliniğe çağırdı. Koku testi için kliniğe gittim. Klinikte piyanoyu gördüm. Doktorum burada şan dersi eğitimleri verildiğini söyledi. Şan dersi alabilmenin içimde ukde kaldığını söyledim. Şan dersleri almaya başladım. Müzik ve şan dersleri benim için terapi oldu. Müzik hikayem orada başladı. Şan eğitmenim, 'Burada seni bir tek ben duyuyorum. Bir albüm yapmak istemez misin?' dedi. Yeşilçam şarkılarını o kadar çok seviyordum ki, Yeşilçam şarkıları ile ilgili albüm yaptım." dedi.