Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı - Son Dakika

Konya'da, erken yumurta yetmezliği olan kadının, uygulanan kök hücre tedavisiyle hamile kalması sağlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, bebek sahibi olamadıkları için kendisine başvuran çifti muayene etti.

Tüp bebek tedavisi denemesi olumsuz sonuçlanınca kadına, yumurta ön hücresi yetersiz olduğu için kök hücre tedavisi önerildi.

Operasyondan iki ay sonra hamile kalan kadın, bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

"Yumurtalık yetmezliğinde kök hücre tedavisi literatürde var"

Prof. Dr. Çolakoğlu, AA muhabirine, 25 yaşındaki hastada erken yumurtalık yetmezliği olduğunu söyledi.

Bu hastanın çocuk sahibi olabilmesi için önce tüp bebek denemesi yaptıklarını anlatan Çolakoğlu, "Denemede yumurta gelişmediği için daha ileriye gidemedik. Bunu geliştirmenin yollarını aramaya başladık. Bu arada dünyada yeni bir trend olan kök hücre tedavisini yapmayı uygun gördük. Yumurtalık yetmezliğinde kök hücre tedavisi literatürde var ve başarı da elde edilmiş." diye konuştu.

"Gebelik sağlıklı şekilde devam ediyor"

Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hastanın karnındaki yağ dokusundan elde edilen kök hücreleri laparoskopik yöntemle yumurtalıklarına verdik. İki ay sonunda yeniden yumurta geliştirme denemesinde bulunduk. Tüp bebek tedavisine de ihtiyaç kalmadan hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Şu anda 10 haftalık normal seyrinde bir gebeliği var. Gebelik sağlıklı şekilde devam ediyor. "

Çocuk sahibi olamayanların hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Çolakoğlu, yıllar önce "senin çocuğun olmaz" denilen kişilerin bile gelişen yöntemler sayesinde artık çocuk sahibi olabildiğini kaydetti.