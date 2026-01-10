Doç. Dr. Hasan Cankurt: Döner ocaklarında etin uzun süre beklemesiyle zehirlenmeler çok fazla oluyor

YTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Cankurt, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Cankurt, gıda zehirlenmelerinin yalnızca çiğ ürünlerden kaynaklanmadığını belirterek, pişmiş yemeklerde dahi toksin üreten mikroorganizmaların ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyledi. Yanlış saklama koşulları, çapraz bulaşma ve özellikle tavuk ile döner gibi ürünlerin zehirlenmelere yol açabildiğine dikkat çekti.

"MİKROORGANİZMALAR KENDİLERİ BULAŞARAK GIDA ZEHİRLENMESİ YAPABİLİRLER"

Doç. Dr. Hasan Cankurt, gıda zehirlenmelerinin temelinde mikroorganizmaların yer aldığını belirterek, "Mikroorganizmalar kendileri bulaşarak ve enfeksiyona sebebiyet vererek gıda zehirlenmesi yapabilirler" dedi. Ortam havasının da önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Cankurt, "Ortamın havası enfeksiyonun bulaşmasına doğrudan sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı. Aynı tezgâh ve bıçağın farklı ürünlerde kullanılmasının ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Cankurt, bunun çapraz bulaşmaya neden olduğunu vurguladı.

"PİŞMİŞ YEMEKLER ZEHİRLEYEBİLİR"

Sebzelerin genellikle bakteriyel bozulmaya uğradığını ifade eden Cankurt, gıdaların uygun sıcaklıkta saklanmamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. "Gıdayı uygun olmayan sıcaklıkta bekletirsek aynı gıdada bir öncekinde zehirlenme yaşanmazken, bir sonraki öğünde zehirlenme yaşayabiliriz" diyen Cankurt, pişmiş yemeklerin de risk taşıdığına dikkat çekerek, "Pişmiş yemekler zehirleyebilir, bazı mikroorganizmalar ısıyla ölür anca ürettikleri toksinler ısıyla parçalanmaz" şeklinde konuştu.

"DIŞARDA YEDİĞİMİZDE EN ÇOK DİKKAT EDECEĞİMİZ GIDALARIN BAŞINDA TAVUK GELİYOR"

Dışarıda tüketilen gıdalara ayrı bir parantez açan Doç. Dr. Hasan Cankurt, "Dışarda yediğimizde en çok dikkat edeceğimiz gıdaların başında tavuk geliyor" dedi. Cankurt, ezme salataların ciddi risk taşıdığını, çiğ et ve tavuk ürünlerinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

"DÖNER OCAKLARINDA ETİN UZUN SÜRE BEKLEMESİYLE ZEHİRLENMELER ÇOK FAZLA OLUYOR"

YTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Cankurt, döner kaynaklı gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek, etin ocakta uzun süre beklemesinin ciddi risk oluşturduğunu söyledi. "Döner ocaklarında etin uzun süre beklemesiyle zehirlenmeler çok fazla oluyor" diyen Cankurt, bu soruna çözüm olarak geliştirdikleri sistemi, "YTÜ Prof. Dr. Osman Sağdıç,Biruni Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Çelik ile bu konuda problemi büyük oranda çözecek bir geliştirme yaptık, buluşa imza attık. Döner ocakların içte kalan et uzun süre ılıkta beklemiş oluyor. Dıştaki et pişerken içteki et çiğ ve ılıkta bekliyor. Pek çok mikroorganizma bu süreçte çoğalıyor. Pişirme yetersiz kalırsa enfeksiyona sebebiyet veriyor. Bazı tavuk etinde toksin üretiyor. Döner ocaklarında etlerin takıldığı şişi boru gibi tasarladık. Böylece en kritik yerde duran ve içte kalan eti uzun süre buzdolabında tutar gibi içten soğutuyoruz ve mikroorganizmanın gelişimini bastırıyoruz." ifadeleriyle anlattı.