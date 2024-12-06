Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 802'ye yükseldi.
5 Aralık taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 21 marka bulunuyor. Son testlerde sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köride nişasta, zeytinyağında da tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Tam yağlı kaşar peynirde ise yağ oranının düşük çıktığı görüldü.
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