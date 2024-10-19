Gıda sektöründe yeni skandal! Satılan ürünler gerçek köfte değil

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gıdada sahtecilik yapan firmaları teşhir edildiği listeye 3 yeni ürün eklendi.

Köftelerde domuz eti, sucukta eşek eti, kıymada tek tırnaklı eti bulunması skandallarının ardından benzerleri ifşa edildi. Sağlığı tehlikeye atan gıdalar arasına 3 farklı firmanın sattığı ürünlerden dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka: