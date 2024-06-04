Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti

Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti

24 yaşındaki Charlie Beardshall-Moore, spor ayakkabı giyerken ayağında oluşan su toplaması nedeniyle bacağını kaybetti. Ocak 2021'de ayağında bir su toplaması çıkan Charlie, birkaç gün içinde enfekte olan ve büyüyen bu durumun sepsis adı verilen hayatı tehdit eden bir duruma yol açtığını belirtti. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için doktorların sol alt bacağını kesmek zorunda kaldığını ifade eden genç, bu tür durumları hemen kontrol ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

04.06.2024 15:05
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24 yaşındaki Charlie Beardshall-Moore, spor ayakkabı giyerken ayağında oluşan küçük bir su toplaması yüzünden bacağını kaybetti. Bu olayın ardından Charlie, küçük sorunların bile ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Ocak 2021'de ayağında bir su toplaması çıktı. Bu küçük kabarcık, birkaç gün içinde enfekte oldu, büyüdü ve iltihap akıtmaya başladı. Durum ciddileşince Charlie, birçok hastaneye gidip uzmanlardan yardım aldı, ancak ayağı bir türlü iyileşmedi. Enfeksiyon kötüleşti ve sepsis adı verilen, hayatı tehdit eden bir duruma yol açtı.

Charlie, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için doktorların geçen hafta sol alt bacağını kesmek zorunda kaldığını belirtti. "İnsanlar, bu tür durumları mutlaka hemen kontrol ettirmeli," dedi. "Şimdi bacağımı kaybettim. Bu herkesin başına gelebilir."

Charlie, partneri Jason Copeland ve büyükannesi Sheryl Moore'un bakımı altında evde iyileşiyor. Doktorlar protez bacak takana kadar tekerlekli sandalyede olacak ve bu süreç üç aya kadar sürebilir. "Son üç yıldır parmak uçlarımda yürüyordum, şimdi bacağımın kesilmiş olmasını anlamak zor," dedi. "Kendi başıma bir şeyler yapmayı özlüyorum."

Charlie, normal bir yaşama dönebileceği konusunda umutlu. "Hayatım boyunca çalıştım," dedi. "Tekrar işe dönmek ve hastalık izninde olmamak istiyorum. Bağımsız olmayı seven biriyim, tekerlekli sandalyede olmak ve 24 yaşındakilerin yaptığı şeyleri yapamamak istemiyorum."

Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti
Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti
Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti

Dünya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Giydiği spor ayakkabıdan dolayı ayağında kabarcık oluşan kadın, bacağını kaybetti - Son Dakika

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