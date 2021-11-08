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Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda - Son Dakika

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

08.11.2021 09:49
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

AMASYA'da Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, 'gönüllü aşı elçisi' olup, 1 haftada 20 arkadaşını ikna ederek koronavirüs aşısı olmalarını sağladı.

AMASYA'da Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, 'gönüllü aşı elçisi' olup, 1 haftada 20 arkadaşını ikna ederek koronavirüs aşısı olmalarını sağladı. Aşı gönüllüsü öğrencileri makamında ağırlayarak onları kutlayan Vali Mustafa Masatlı, "Sözlerinin eri gençler; sözlerini tuttular. Hem kendileri aşı oldu hem de arkadaşlarını aşı olmaya ikna ettiler" dedi.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, 10 gün önce okullarının önünden geçerken yanlarına gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile sohbet etti. Vali Masatlı, sohbette aşı olmayan 3 gence aşının öneminden bahsetti. Vali Masatlı ile aralarında geçen sohbetten etkilenen 3 öğrenci, sağlık merkezine başvurarak Covid-19 aşısı oldu. İlk doz aşılama sonrası Fırat Bal, Muhammet Yasin Öz ve Salih Şahin, bu kez aşı olmayan arkadaşlarını ikna etmek için kolları sıvadı. Okulda arkadaşlarıyla görüşmeye başlayan ve 'Gönüllü Aşı Elçileri' olan 3 öğrenci, 1 haftalık süre içinde 20 arkadaşını aşı olmaya ikna etti. İkna olan öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek ilk doz aşılarını oldu. Aşı ikna çalışmalarını sürdüren öğrenciler, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

'ARKADAŞLARIMIZA ÖNERDİK'Kendilerine 'Gönüllü Aşı Elçileri' dediklerini ifade eden öğrencilerden Fırat Bal, "Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyorum. Okulun önünde otururken Vali Mustafa Masatlı, yanımıza geldi. Aşı olup olmadığımızı sordu, biz de aşı olmadığımızı söyledik. Kendisi bize aşıyı önerdi. Biz de ailemizle konuştuk ve onlar da onayladıktan sonra aşımızı olduk. Arkadaşlarımıza da aşı olmayı önerdik, onlar da aşılarını oldular" dedi.'İKNA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Muhammet Yasin Öz ise aşı olmayan arkadaşlarını, ikna etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Vali Mustafa Masatlı, bizimle sohbet etti ve aşının öneminden bahsetti. Bizler aşımızı olmamıştık. Normalde aşı olmayı da düşünmüyordum. Çevremde koronavirüsten dolayı çok insan öldü. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü'ne geldik ve aşımızı olduk. Daha sonra da arkadaşlarımıza önerdik. Onlar da aşı olmayı kabul ettiler. Şimdi toplu olarak geldiler ve aşılarını oldular. Lütfen herkes aşısını olsun" diye konuştu.'GELDİK AŞIMIZI OLDUK'Arkadaşlarının ikna etmesi üzerine aşı olmaya gelen Elif Rana Demirok, "Arkadaşlarımız bizi aşıya teşvik etti. Bizler de bugün aşımızı olduk. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" dedi. Aşı olan öğrencilerden Murat Tecir ise, "Arkadaşlarımız bize aşı olmamızı önerdi. Aşı hakkında birkaç şey konuştuk ve arkadaşlarımızla gelip bugün aşımızı olduk. Lütfen herkes aşısını olsun" ifadelerini kullandı.VALİ MASATLI: SAHADA BİZLERE YARDIMCI OLACAKLARAşıların yapılmasının ardından Vali Mustafa Masatlı, öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Masatlı şunları söyledi:

"Sözlerinin eri gençler; sözlerini tuttular. Hem kendileri aşı oldu hem de arkadaşlarını aşı olmaya ikna ettiler. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Koronavirüsle mücadelede kesin ve olmazsa olmazın aşı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bizler de 296 noktamızda aşı çalışması yürütüyoruz. Geçtiğimiz hafta okullar bölgesinden geçerken, 3 gencimizi banklarda otururken gördüm. Gençlerimizle selamlaştıktan sonra sohbet ettik. Aşı olup olmadıklarını sorduğumda ise aşı olmadıklarını söylediler. Kendilerine aşının ne kadar önemli olduğunu anlattım. Kendileri de bana söz verdiler ve aşı olacaklarını söylediler. Daha sonra da gençlerimiz, aşılarını olmuşlar ve 'Gönüllü Aşı Elçileri' olup, arkadaşlarını da aşı olmaya getirmişler. Gönüllü Aşı Elçileri gençlerimiz, sahada bizlere yardımcı olacak, kendilerine çok teşekkür ediyorum."


Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda
Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

COVIRAN Bereket, Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Fırat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda - Son Dakika
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