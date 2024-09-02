Yüz Gerdirme Ameliyatları Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Olumsuz Yorumlar İlgiyi Çekti - Son Dakika
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Sağlık

Yüz Gerdirme Ameliyatları Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Olumsuz Yorumlar İlgiyi Çekti

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Ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği yüz gerdirme ameliyatları gündemde. Sosyal medyada yayılan bir videoda estetik operasyon sonrası 30 yaş gençleşen bir kadının değişimi büyük yankı uyandırdı. Doktoru tarafından paylaşılan görüntülerdeki değişim, izleyenleri şaşırttı. Cenk Eren gibi başka ünlülerin de benzer deneyimler yaşadığı belirtiliyor.

02.09.2024 16:26
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Ünlü isimlerin sıkça yaptırmasıyla son yıllarda oldukça popüler olan yüz gerdirme ameliyatları gündemde düşmüyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda estetik operasyon yaptıran kadının değişimi akıllara durgunluk verdi.

Bir hastasına yüz gerdirme ameliyatı yapan doktor, öncesi ve sonrası halini paylaştı. Bir operasyon ve dolgularla adeta 30 yaş gençleşen kadını görenler ise gözlerine inanamadı. Kısa sürede gündem olan değişim için "Biraz daha gerdirse doğduğu yaşa gidecekmiş" ve "Kadın kısmından korkulur bu nasıl bir değişim" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren de geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı geçirerek 10 yaş gençleşmişti.

Yüz Gerdirme Ameliyatları Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Olumsuz Yorumlar İlgiyi Çekti

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Son Dakika Sağlık Yüz Gerdirme Ameliyatları Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Olumsuz Yorumlar İlgiyi Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Onur Akdağ: arkadaşlar sosyal medyadan uzak durun bizi böyle böyle kandırıyorlar ???? 20 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yüzünü gerdirse n'olacak, sanki vücudunu mu gerdirmiş! 16 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Macunu, boyayı, cilayı yiyen TOFAŞ 18 0 Yanıtla
  • fuat yesir: yeniden dogmuş 4 4 Yanıtla
  • OMAR DAYI: Dışı gençleşti de içi ne olacak 6 0 Yanıtla
  • poyraz can: kadında sahtecilik 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yüz Gerdirme Ameliyatları Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Olumsuz Yorumlar İlgiyi Çekti - Son Dakika
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