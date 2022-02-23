Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı? - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanacak.

YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Koronavirüs salgını ile mücadelede bugünkü toplantı ile birlikte yeni bir döneme geçilmesinin ilk adımlarının atılacağı konuşuluyor.

POZİTİFLERE KARANTİNA YERİNE SADECE MASKE

Bugünkü toplantıda, koronavirüs ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine 'maske takarak' kendini izole etmesi gibi kararların da çıkabileceği belirtilirken açık havada maske zorunluğunun da kaldırılması bekleniyor.

İLACIN ETKİSİ DE ÖLÇÜLECEK

Öte yandan uzmanların bu ayın sonuna doğru vaka sayısında bir düşüş beklediği ve yeni kullanıma başlanan Molnupiravir ilacı etkisiyle vefat sayısının düşeceği öngörülüyor.

Toplantının ardından başlaması planlanan yeni dönemin ayrıntılarını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak.