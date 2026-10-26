Gribi olan annelere Kayseri\'deki hastane uzmanından emzirmeyi bırakmama önerisi geldi

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Haydar Ürün; grip semptomları gösteren annelerin emzirmeyi bırakmamaları gerektiğini belirterek, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Anne sütünün yalnızca bir gıda olmadığını, içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını ifade eden Dr. Haydar Ürün, grip belirtileri yaşayan annelerin emzirmeye devam etmelerini önerdi. Ateş ve kuru öksürük gibi şikayetleri bulunan annelerin emzirmeyi kesmemesi gerektiğini belirten Ürün; "Anne sütü sadece bir gıda değil; içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyonlardan koruyan bir karışımdır. Grip semptomu gösteren annelere emzirmeye devam etmelerini öneriyoruz. Eğer bir annede ateş, kuru öksürük gibi şikayetler varsa emzirmeyi kesmesin, devam etsin" dedi.

"Emzirme öncesi eller yıkanmalı"

Emzirme sırasında hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Ürün, annelerin bebeklerini enfeksiyonlardan korumak için alabilecekleri önlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Emzirme öncesinde ellerin sabunlu suyla yıkanması ve tek kullanımlık maske takılması gerektiğini kaydeden Ürün; " Öksürük, hapşırık durumunda bebeklerin yüzüne olmayacak şekilde hapşırmayı sağlasınlar. Dirsek veya temiz bir eldivenle hapşırıklarını sağlarlarsa bebeklerini korumuş olurlar" ifadelerini kullandı.