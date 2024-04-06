Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ümit Efe Gülüş tasarımının ne olduğunu anlattı.
Gülüş tasarımının ne olduğunu anlatan Efe, "Genelde gülüş tasarımı dediğimiz insanların diş çarpıklıkları olabiliyor, eksik dişler olabiliyor. Gülüş tasarımı denilen şey aslında sadece işte lamine veya zirkonyum diş kaplamaları olarak değil bütünsel olarak değerlendirilir.Yani eksik dişlerin tamamlanması, gülüş açılarının doğru belirlenmesi, fonksiyonel olarak ağız ve diş sağlığının uygun bir şekilde tamamlanması ve bununla beraber estetik olarak o görüntünün hastanın istediği gibi bir gülüşe sahip olması sağlanır." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı - Son Dakika
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ilçede kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti. Ateş, hastalara sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kanser taramalarını ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
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