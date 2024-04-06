Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı - Son Dakika
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Sağlık

Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı

Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı

Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe, gülüş tasarımının ne olduğunu açıkladı. Gülüş tasarımı, diş çarpıklıkları ve eksik dişlerin düzeltilmesiyle beraber ağız ve diş sağlığının tamamlanması ve hastanın istediği estetik bir gülüşe sahip olmasını sağlar.

06.04.2024 10:37  Güncelleme: 10:43
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Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ümit Efe Gülüş tasarımının ne olduğunu anlattı.

GÜLÜŞ TASARIMI NEDİR?

Gülüş tasarımının ne olduğunu anlatan Efe, "Genelde gülüş tasarımı dediğimiz insanların diş çarpıklıkları olabiliyor, eksik dişler olabiliyor. Gülüş tasarımı denilen şey aslında sadece işte lamine veya zirkonyum diş kaplamaları olarak değil bütünsel olarak değerlendirilir.Yani eksik dişlerin tamamlanması, gülüş açılarının doğru belirlenmesi, fonksiyonel olarak ağız ve diş sağlığının uygun bir şekilde tamamlanması ve bununla beraber estetik olarak o görüntünün hastanın istediği gibi bir gülüşe sahip olması sağlanır." dedi.

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Son Dakika Sağlık Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Gülüş Tasarımını Anlattı - Son Dakika
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