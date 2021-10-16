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"Anestezi olmasaydı cerrahi de olmazdı" - Son Dakika

"Anestezi olmasaydı cerrahi de olmazdı"

16.10.2021 11:25

16 Ekim Dünya Anestezi Günü'ne özel açıklamalarda bulunan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hatice Türe, "Anestezi uzmanları cerrahinin ve yoğun bakımın gizli kahramanlarıdır.

16 Ekim Dünya Anestezi Günü'ne özel açıklamalarda bulunan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Hatice Türe, "Anestezi uzmanları cerrahinin ve yoğun bakımın gizli kahramanlarıdır. Anestezi olmasaydı cerrahiden de söz etmek mümkün olmazdı" dedi.

Dünya Anestezi Günü'nün her insanı ilgilendirdiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Şube Başkanı Prof. Dr. Hatice Türe, "Dünya Anestezi günü her insanı ilgilendiriyor. Çünkü, sağlık hizmeti alan, ameliyat olan, yoğun bakıma o ya da bu şekilde yolu düşen, ağrısına derman arayan her insanı ilgilendiren bir alan" diye konuştu.

Bir insanın ameliyat olabilmesi için ilk ve temel şartın ameliyatta ağrı duymaması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hatice Türe, ameliyat olsun olmasın, "ağrının" insanın var oluşundan beri mücadele ettiği önemli bir problem olduğunu anlattı.  Prof. Dr. Hatice Türe, "Her ne kadar Hipokrat'a mal edilmiş olsa da anonim bir deyim olan "Ağrıyı dindirmek, Tanrı sanatıdır koşulu günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Ameliyat olacak tüm hastalar, ağrı çekmek istemiyor ve bizler de ağrıyan bölgeyi tedavi etmek için uğraşıyoruz. Hekimler de hastalarının ağrılarını tedavi edebilmek için yeni ilaçlar kullanıyor, yeni teknikler hatta yeni ameliyatlar geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

MODERN ANESTEZİ ÇOK BÜYÜK GELİŞİM YAŞADI

Modern anestezinin son 30 yıl içinde çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Prof. Dr. Hatice Türe bu noktaya gelinceye kadar yaşananları ise şöyle özetledi:

"Ameliyatların tarihi çok eskilere dayansa da modern anlamda ilaçların kullanılarak ağrısız ameliyatın mümkün olması ve bu işin organize şekilde yapılmasının tarihi 1846 yılına dayanıyor. Dünyadaki ilk modern anestezinin 16 Ekim 1846 tarihinde, Harvard'da genç bir hastaya, boynundaki tümör çıkarılırken anestezi için uyutucu ilaç veriliyor, hasta uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor ve cerrah bunun mucize olduğunu söylüyor. Gerçekten mucize, çünkü o tarihe dek hastalar, ameliyatta ağrı çekerek, canlı canlı ameliyat ediliyorlarmış. Bir insanın canlı canlı; elleri- kolları bağlanarak kesilip biçilmesi; ameliyat olan için de ameliyat eden için de korkunç olsa gerek."

BUGÜN GÜVENLİ AMELİYAT İÇİN AĞRIYI DİNDİRMEKTEN FAZLASI GEREKİYOR

Bugün tüm dünyada ve Türkiye'de ameliyat sırasında ağrı çekilmesine izin vermeyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının hastanın ağrısını dindirmekten çok daha fazlasını yaptığını anlatan Prof. Dr. Türe şu ifadeleri kullandı:

"Anestezi; (an-esthesia) kelime olarak ağrısızlık ya da duyusuzluk anlamına gelir. Ama anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı hekimler, ameliyatta yalnızca hastanın ağrısını dindirmez. Çünkü, günümüzde güvenli ameliyat için, ağrıyı dindirmekten çok daha fazlasını yapmak gerekir. Hastanın tüm yaşamsal faaliyetlerinin bir bütün olarak dengede tutmak ve bu dengeyi sürdürmek şarttır. Örneğin; yeterli miktarda nefes almamız, kalbinizin vücudumuza yeterli miktarda ve tazyikte kan pompalaması, böbreklerimizin düzenli olarak kanımızı temizlemesi gibi birçok işlevin aynı anda ve birbiri ile ahenk içinde sürmesi gerekir. İşte Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları tam da bu noktada, cerrahın hastayı ameliyat edebilmesi için, hastanın bütün organlarının çalışma düzenini takip ve gereğinde de tedavi eder. Bu grup hekimler ameliyathanede hastalara anestezi verip, ameliyat olmalarını sağlarken, yoğun bakımda hastaları hayata döndürmek için –reanimasyon hizmetini de gerçekleştirir. Yeniden canlandırma anlamına gelen "reanimasyon"; ameliyathanede ve yoğun bakımda uyutup-uyandırma, ya da öle yazarken yeniden hayata döndürme işlerinin hepsini kapsar. Ağrı kliniklerinde yapılan ağrı tedavileri de bu gelişmelerin parçasıdır."

"TÜM İNSANLIĞIN GÜNÜ"

Dünya Anestezi Günü'nün Anesteziyoloji ve Reanimasyon camiasının yanında her insanı ilgilendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Hatice Türe, "Bu tarih hekimler için değil, asıl bu hizmeti alan insanlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, teknisyenleri, hemşireleri, personelleri ise bunun için tüm insanlara yardım etmeye çalışan sağlık ordusudur. Hep Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının "Anestezi Günü" kutlanır ama aslında "tüm insanlığın anestezi günü kutlu olsun" demek gerekir. Çünkü ne mutlu ki ameliyat olurken ağrı çekmiyorsunuz. Ne harika ki zorlu ameliyatlardan artık sağ salim çıkabiliyorsunuz. Ne mutlu ki yoğun bakımlar ve oralarda sizi hayata döndürmeye çalışan gönüllüler var. Ne şanslısınız ki ağrı kliniklerinde ağrınızı dert edinen, dert alanlarınız var" açıklamasında bulundu.


Yeditepe Üniversitesi, Hipokrat, 16 ekim, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Anestezi olmasaydı cerrahi de olmazdı' - Son Dakika


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