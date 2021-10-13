Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hastalarını incelediğini, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.