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Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altındakilerden oluşuyor - Son Dakika

Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altındakilerden oluşuyor

13.10.2021 22:44
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altındakilerden oluşuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programı ve yerli aşı Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiğini belirtti. Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgının tehdidini devam ettirdiğini belirten Koca, "Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'VAKALARIN YÜZDE 40'I, 23 YAŞ ALTINDAKİLERDEN OLUŞUYOR'Koca, okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakalarda yaş ortalamasının düşmeye başladığını anımsatarak şunları belirtti: "Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladı ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi, eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine 'dur' demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."'KENDİ AŞIMIZ KENDİ GÜCÜMÜZDÜR'

Bakan Koca, yerli aşının önemine 'Kendi aşımız kendi gücümüzdür' diye dikkat çekerek, "Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir. Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin. Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum" dedi.


COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, TURKOVAC, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altındakilerden oluşuyor - Son Dakika


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