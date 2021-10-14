Bakan Koca, vatandaşları 'Turkovac' için 'gönüllü' olmaya çağırdı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları Turkovac çalışmalarında gönüllü olmaya davet etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Başvuru: http://enabiz.gov.tr ALO 184" ifadelerini kullandı.