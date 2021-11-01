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Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı - Son Dakika

Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı

01.11.2021 09:53
Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın (34), fizik tedavi süreci başladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın (34), fizik tedavi süreci başladı. Dr. Fizyoterapist Kadriye Tombak "Diğer nakillerimizde güzel sonuçlar aldığımızı biliyorsunuz. Önceki nakillere paralel giden sürecin uyumlu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Antalya'da beyin kanaması sonucu AÜ Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Şahin'in kolları, 9 yaşında dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da AÜ Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından 14 saat süren operasyonla nakledildi. Yoğun bakım servisinde 60 saat kalan Ayılmazdır'ın tedavisi, steril odada sürüyor.

FİZİK TEDAVİYE BAŞLANDINakilden 90 gün sonra da AÜ Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ayılmazdır'ın tedavisine başlandı. Ayılmazdır'ın haftanın beş günü fizik tedavisini yapan Dr. Fizyoterapist Kadriye Tombak, "Hastamız beş gün tedaviye geliyor, iki gün de dinlendirme sürecimiz var. Bunun dışında fizyoterapi takiplerimiz devam ediyor. Plastik cerrahi servisiyle birlikte kontrollerimizi sürdürüyoruz. Her tedavi seansı yaklaşık yarım saat ile bir saat arası sürüyor. Yaptığımız uygulamalara göre, bazı günlerde ödemine bağlı olarak değişiyor. Bir süre daha masajları ve elimizle yaptığımız fizyoterapi uygulamaları var" dedi.'FONKSİYONEL EGZERSİZLERE YAVAŞ YAVAŞ GEÇİŞ YAPTIK'Bu tedavilerin yanı sıra, elektrik simülasyonlarına başladıklarını aktaran Tombak, "Motor noktalarını uyarıyoruz. Çünkü hastamız cerrahinin sonrasında üçüncü ayını tamamladı. Şu an dördüncü aya girdik, biraz daha fonksiyonel bir şekilde elini kullanabilmesi adına fonksiyonel egzersizlere yavaş yavaş geçiş yaptık. Çünkü cerrahi müdahale sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeden gayet güzel bir şekilde rehabilitasyon programımıza uyum sağladı. Düzenli bir takip programı dahilinde fizyoterapi seanslarına devam ediyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN BEŞİNCİ KOL NAKLİ'

Belirgin hareket görme konusunda konuşmak için daha çok erken olduğunu kaydeden Tombak, "Yavaş ve kontrollü gelişen hareketlerimiz var. Fakat şunu söyleyebilirim; Yavuz Ayılmazdır Türkiye'nin beşinci çift kol nakli. Benim de bu anlamda beşinci tecrübem. Dolayısıyla diğer nakillerimizde güzel sonuçlar aldığımızı biliyorsunuz. Önceki nakillere paralel giden sürecin uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Yavaş ve küçük hareketlerle bunu destekliyor ama şu ya da bu hareket demeden diğer nakillere paralel ve eksiğimiz olmadan devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı
Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı
Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı
Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı

Polis Memuru, Antalya, Türkiye, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Çift kol nakilli Ayılmazdır'ın fizik tedavi süreci başladı - Son Dakika


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