Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19'la mücadelede ağır hastalık tablolarının ve ölümlerin önüne geçmenin tek çözümünün aşı olmaktan geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odasında düzenlenen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 240 milyon kişinin hastalandığını belirtti.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu anımsatan Gürcan, dünya genelinde 6,5 milyar doz aşının uygulandığını ifade etti.

Gürcan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü bireylerin yüzde 75'inin aşılandığını, bu oranının salgını sonlandırmak için yeterli olmadığını dile getirdi.

Virüse karşı bağışıklığın oluşabilmesi için bulaş hızına göre yapılan hesaplamalarda toplumun yüzde 85'inin aşılı olması gerektiğini vurgulayan Altun, "Sağlık Bakanlığı verileri sadece 18 yaş üzerini yansıtıyor. Bu veriler toplumun geneline uyarlandığında şu anda ülkemiz açısından aşılanma oranı tüm nüfusta yüzde 54-55 seviyesinde. Yani yüzde 85'e ulaşmak için daha çok yolumuz var görünüyor." ifadelerini kullandı.

Altun, aşı olanların hastalığa yakalansalar dahi hafif şekilde atlattığına, aşı olmayanların ise ağır tablolarla yüz yüze kaldığına dikkati çekti.

Aşı olmayan ya da aşı takvimini tamamlamayanlara aşı çağrısında bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülkemizde aşı olmayan 18 yaş üstü bireylerin sayısı 7,5 milyon. Yine 18 yaş üzerinde hatırlatma dozunu olmayan insan sayısı 6 milyon civarında. Yani yaklaşık 13,5 milyon insan tam bağışık değil, 18 yaş üzerinde. Hiçbir aşı yüzde yüz koruyucu değil. Ancak ciddi yoğun bakım tedavisinin, hastaneye yatışın ya da vefatın önüne geçebilecek elimizdeki tek çözüm aşı olmak."