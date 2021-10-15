Eskişehir'de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de Faz-3 çalışması kapsamında Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanı Gürdal Kandır ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü olan Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Necati Yeşildağ TURKOVAC aşısı oldu.

Eskişehir'de TURKOVAC açık etiketli faz-3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Şehir Hastanesi'ne gelen sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44), yapılan kontrollerinin ardında gönüllü olarak TURKOVAC aşısı oldu. İki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak istediğini kaydeden Kandır, "Gönüllü oldum. Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hastaneden aradıklarında da hemen geldim, aşıyı oldum. Hiçbir tereddüdüm yok. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim. Hiçbir çekincem olmadan geldim, aşımı oldum" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte hastaneyi ziyaret ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Ak Parti Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay da, gönüllü olduğu için Kandır'a teşekkür etti. Yerli aşı konusunda Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Günay, "İnşallah bizim yerli aşımız TURKOVAC da bundan sonra 3'üncü faz çalışmalarını da tamamladıktan sonra sizlerin desteğiyle hem ülkemize hem de bütün dünyaya açılmış olacak" diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de Çukurhisar Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Necati Yeşildağ TURKOVAC aşısı için gönüllü oldu. Hastaneye gelen Yeşildağ'a aşısını Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben yaptı. TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişilere uygulanabildiği belirtildi.