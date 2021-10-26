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Hacettepe'de sağlık çalışanları için 'saygı duvarı' - Son Dakika

Hacettepe'de sağlık çalışanları için 'saygı duvarı'

26.10.2021 11:42
Hacettepe'de sağlık çalışanları için 'saygı duvarı'

HACETTEPE Üniversitesi Senatosu, '2020 yılı Topluma Hizmet Ödülü'nü Covid-19 salgını döneminde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına verdi.

HACETTEPE Üniversitesi Senatosu, '2020 yılı Topluma Hizmet Ödülü'nü Covid-19 salgını döneminde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına verdi. Ödül kapsamında sağlık çalışanları için hastane koridorunda 'saygı duvarı' oluşturuldu. Aralarında Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin de bulunduğu hemşiresinden doktoruna, güvenlik görevlisinden idari personeline kadar 7 bin 500'ün üzerinde çalışanın isminin tek tek yazıldığı duvar, törenle açıldı.

Hacettepe Üniversitesi pandemi sürecinde özveriyle çalışan hastane personelini unutmadı. Üniversite senatosu tarafından '2020 Yılı Topluma Hizmet Ödülü', Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri çalışanlarına layık görüldü. Bu kapsamda Hacettepe Erişkin Hastanesi 7 nolu koridorda sağlık çalışanları için 'saygı duvarı' oluşturuldu. Koridora unvan belirtilmeden bütün çalışanların isimleri yazıldı. Aralarında koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adlarının da bulunduğu 'saygı duvarı'nın açılışı törenle yapıldı.

'VEFA GÖSTEREREK TAKDİR ETTİK'Törene Hacettepe Üniversitesi yönetimi ve hastane çalışanları katıldı. Sağlık çalışanları, hastalıkla mücadele ederken çekilen fotoğraflarının da yer aldığı saygı duvarında isimlerini bulmaya çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, tüm sağlık çalışanlarının salgın döneminde fadakarca çalıştığını belirterek, "Maalesef bedel ödeyen insanlar oldu. Biz hem onları hem üniversitemizin sağlık çalışanlarını onore etmek için bu sene Hacettepe Üniversitesi senatosu olarak topluma hizmet ödülünü tüm hastanemiz çalışanlarına verdik, bugün de açılış törenini yapıyoruz. Hastanemizde görev yapan personellerimizin isimleri burada tek tek yazıyor. Bu şekilde onlara en azından bir vefa göstererek takdir ettiğimizi ifade ettik" dedi.'HER BİRİSİNİN EMEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, çalışanların isimlerinin önüne unvan eklemediklerini belirterek, her çalışanın değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güran, "Sağlık hizmeti çok güçlü ekip ruhuyla yapılabilecek bir hizmet. ve bu hizmeti yapan insanların herhangi birisinin eksikliği sonuç üzerinde çok olumsuz etkiler yaratabilecek bir durum. O nedenle burada unvanın hiç önemi yok. 'Bu sürecin içerisinde kim daha çok katkı verdi' sorusunun cevabını aramaya gerek yok. Buradaki bütün çalışanlarımız hasta bakıcısından, hemşiresine, hekiminden, postasına, laboratuvar görevlisinden, röntgen teknisyenine kadar her birisinin emeği bizim için çok değerli. Bu nedenle hiçbir unvan olmadığını, hepsini takdir ve tebrik ettiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.'İSMİMİN BURADA OLDUĞUNU BİLMEK ÇOK HOŞ'

Hastane Müdürü Hüseyin Şadi Şensoy ise birçok sağlık çalışanı gibi kendisinin de Covid-19 salgını sürecinde ailesini göremediğini belirterek, "Bu süreçte akşamları televizyondan izlediğiniz verileri Hacettepe'den ben ve ekibim hazırlayarak gönderdik. Covid-19 süresince pek çok sağlık çalışanı gibi 4 ay boyunca çocuğumu görmedim. Bu sürecin sonunda böyle bir şeyle karşılaşmış olmak çok hoşuma gitti. İlk fırsatta çocuğumu da alıp bu duvarın önünde fotoğraf çektirmeyi planlıyorum. Çok gurur verici. Hacettepe durduğu ve ayakta kaldığı sürece ismimin burada olacağını bilmek hoş. Yapan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.


Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Üniversite, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Hacettepe'de sağlık çalışanları için 'saygı duvarı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacettepe'de sağlık çalışanları için 'saygı duvarı' - Son Dakika
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