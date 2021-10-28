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HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika

HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması

28.10.2021 21:38
HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması

HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), bazı medya organlarında yer alan, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' şeklindeki haberlere ilişkin, "Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nde, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta...

HALK Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden (HSGM), bazı medya organlarında yer alan, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' şeklindeki haberlere ilişkin, "Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi'nde, genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5'inci günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 'kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü' yönünde yeni haberlerin basında yer alması nedeniyle kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla konuya ilişkin açıklama yayımladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda getirilen karantina uygulamalarının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre; genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5'inci günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır."


PCR Testi, 4 Ekim, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: HSGM'den kreşlerde temaslı karantinası açıklaması - Son Dakika
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