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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu

05.10.2021 20:54
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu, System.String[]

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testte 29 bin 802 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testte 29 bin 802 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,34, 2'nci doz ortalaması yüzde 73,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 214 bin 776, 2'nci dozda 45 milyon 454 bin 130 ve 3'üncü dozda 10 milyon 586 bin 681 olmak üzere toplam 111 milyon 78 bin 323 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bayburt, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa oldu.'HENÜZ TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın, ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" dedi.


Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu - Son Dakika
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