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Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

06.10.2021 10:38
Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu, System.String[]

Sivas'ta bir kadın hasta, kentte ilk kez uygulanan "RNY gastrik bypass" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Sivas'ta bir kadın hasta, kentte ilk kez uygulanan "RNY gastrik bypass" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce tüp mide ameliyatı olan ve sağlık sorunları yaşayan Zehra Düzardıç, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Düzardıç, Obezite Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sinan Soylu tarafından muayene edildi. Daha sonra başlatılan tedavi sürecinin ardından Düzardıç'ın ameliyat edilmesine karar verildi.

Düzardıç, Sivas'ta ilk kez uygulanan "RNY gastrik bypass" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soylu, hastanın 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu fakat şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Hastaya endoskopi yaptıklarında midede ciddi bir safra ve gastroözofageal reflüsü tespit ettiklerini kaydeden Soylu, Düzardıç'a önce medikal tedavi uygulamaya çalıştıklarını aktardı.

Medikal tedaviye cevap alamadıkları için hastayı ameliyata aldıklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Yapılan ameliyat, diğer cerrahi müdahalelere göre daha zor. Yaptığımız ameliyat, RNY gastrik bypass ameliyatı. Sivas'ta ilk kez yapılan bir ameliyattır. Rutin olarak yaptığımız gastrik bypass ameliyatından daha zor olan bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şikayetleri biten hastamızın kilo verme sürecini de takip edeceğiz. Bu ameliyat obezite cerrahisi ve metabolik cerrahide tercih edilen ameliyatlardan biridir. Tüp mide gastrektomi uygun olmayan, reflüsü olan hastalarda özellikle tercih edilecek bir ameliyattır. Obezitenin yanı sıra diyabet, hipertansiyon mevcutsa hastalarımız bu ameliyattan fayda görecektir. İlkini yaptığımız bu tür ameliyatların sayısını artıracağız."

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Düzardıç, ameliyatı gerçekleştiren Soylu ve ekibine teşekkür etti.

Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Cumhuriyet, Obezite, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta bir hasta kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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