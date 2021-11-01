Son dakika haberi | Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisi yenilendi

Son dakika haberler: Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servisinin yenilendiği bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servisinin yenilendiği bildirildi. EÜ'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen serviste fiziksel alanlar 500 metrekareden 1500 metrekareye çıkarıldı. Servisteki personel sayısı 3 kat artırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uluslararası standartlara uygun sunulan sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini bildirdi. EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Ulaş Saz, acil servisinin yenilenme sürecinde verdiği destekler için Prof. Dr. Budak'a teşekkür etti.

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