Üye Girişi
Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

02.10.2021 19:46
Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 110 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 194 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 27 bin 973, can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım."

Öte yandan, güncellenen Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu'na göre, 18-24 Eylül'de 2 milyon 438 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 192 bin 794 kişinin testi pozitif çıktı, 1605 kişi yaşamını yitirdi, 167 bin 314 kişi iyileşti, hasta sayısı 8 bin 567 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 1422 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,3, yatak doluluk oranı 54,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 68,7, ventilatör doluluk oranı ise 29,9 oldu.

Toplam vaka sayısı 6 milyon 987 bin 494, toplam vefat sayısı 62 bin 745 oldu.

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? 00:06 Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı 22:23 Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı         
00:23
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
3 çocuk annesi kadın, kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
22:57
Silivri'de kum kamyonu polisin üzerine devrildi, kaza kameraya yansıdı Silivri'de kum kamyonu polisin üzerine devrildi, kaza kameraya yansıdı         
21:06
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor         
19:23
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu         
17:01
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 01:02:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement