Hacettepe uzmanlarının katıldığı Giresun çalıştayında dört ameliyat yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hacettepe uzmanlarının katıldığı Giresun çalıştayında dört ameliyat yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hacettepe uzmanlarının katıldığı Giresun çalıştayında dört ameliyat yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Kadın ve Fonksiyonel Üroloji Workshopu'na Hacettepe Üniversitesi kökenli uzmanlar katıldı. Giresun ve Ordu'dan hekimlerin yanı sıra hemşirelerin katıldığı çalıştayda dört cerrahi operasyon yapıldı.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı kökenli uzmanların katılımıyla Kadın ve Fonksiyonel Üroloji Workshopu'na ev sahipliği yaptı. Giresun ve Ordu'dan üroloji ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının katıldığı organizasyonda, teorik ve uygulamalı multidisipliner çalışmalar gerçekleştirildi. Güncel bilimsel bilgilerin klinik deneyimlerle buluşturulduğu çalıştay kapsamında dört farklı cerrahi operasyon da yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Naşide Mangır Bolat, aynı üniversitede uzmanlık eğitimlerini tamamlayan ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanları Dr. Burhan Özdemir ve Dr. Hakan Keskin'in daveti üzerine Giresun'a geldi.

Kadın ve fonksiyonel üroloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı workshopta, farklı branşlardan hekimler bir araya gelerek bilimsel bilgi ve mesleki deneyimlerini paylaştı. Teorik sunumlar, vaka değerlendirmeleri ve ameliyathane ortamındaki cerrahi uygulamalarla desteklenen programda, eğitimin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp doğrudan klinik pratiğe de yansıtıldı.

Teorik bilgi, klinik deneyim ve cerrahi uygulama bir arada

Workshop kapsamında güncel uluslararası literatür doğrultusunda idrar kaçırma, pelvik organ sarkması ve idrar yolu darlıkları başta olmak üzere kadın ve fonksiyonel ürolojiyi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi. Vaka tartışmalarıyla desteklenen teorik eğitimlerde, farklı tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Programın uygulamalı bölümünde ise stres tipi idrar kaçırma, pelvik organ prolapsusu (pelvik organ sarkması) ve erkeklerde üretra (idrar kanalı) darlığına yönelik toplam dört cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Açık ve laparoskopik tekniklerin uygulandığı operasyonlarda hekimler, farklı cerrahi yöntemleri yerinde değerlendirme ve deneyim paylaşımında bulunma imkanı buldu.

Hekimlerin yanı sıra hemşirelere de eğitim verildi

Organizasyon kapsamında yalnızca uzman hekimlere değil, hastanede görev yapan üroloji hemşirelerine de eğitim verildi. Fonksiyonel üroloji hastalarının bakım, tedavi ve takip süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı eğitimlerle sağlık ekibinin mesleki yetkinliğinin artırılması amaçlandı.Kadın cerrahların bilimsel ve mesleki birikimlerinin paylaşılmasının da öne çıktığı çalıştayda, farklı branşlardan sağlık çalışanlarının ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine katkı sunuldu.

"Eğitim hayat boyu devam etmeli"

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Burhan Özdemir, mesleki gelişimin süreklilik gerektirdiğini belirterek, bilimsel toplantıların ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Özdemir, "Herkesi dinleyerek yeni şeyler öğrenmeye ve kendimizi daima geliştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar tecrübeli cerrah da olsanız eğitim hayat boyu devam etmeli. Giresun ve Ordu'dan hekimleri bir araya getiren workshopun, üniversitelerde edinilen akademik birikim ile kamu hastanelerindeki klinik uygulamalar arasında köprü oluşturmaktadır. Farklı branşların iş birliği içerisinde çalışması hastaların tanı ve tedavi süreçlerine de katkı sunmaktadır.Giresun'da gerçekleştirilen organizasyon, teorik eğitimin klinik deneyim ve cerrahi uygulamalarla desteklendiği multidisipliner yapısıyla bölgesel sağlık hizmetlerinde bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu" dedi.

Kaynak: İHA
İlhan Özdemir Devlet HastanesiHacettepe ÜniversitesiOperasyonAmeliyatGiresunEğitimSağlıkOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
Bursasporlu Bayramov’dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:29
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
08:22
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
08:08
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:11:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Hacettepe uzmanlarının katıldığı Giresun çalıştayında dört ameliyat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android