Hafsa Sultan Hastanesi\'nde karanfil ve broşür dağıtılarak hasta hakları anlatıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında hastalara karanfil ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Hastane yönetimi, poliklinik ve klinikleri ziyaret ederek hastaların hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hastalara karanfil dağıtılarak hasta hakları ve sorumlulukları anlatıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, başhekim yardımcıları Prof. Dr. İ. Cüneyt Balcıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Gülen ve Prof. Dr. Şebnem Hörgüç, Hastane Başmüdürü Mehmet Kaya, Sağlık Hizmetleri Müdürü Bahar Erdelikanlı, müdür yardımcıları ve hasta hakları birimi çalışanları, poliklinik ve klinikleri ziyaret etti.

Poliklinik önlerinde muayene sırası bekleyen hastalarla bir araya gelen hastane yöneticileri, hastalara karanfil ve hasta hakları ile sorumlulukları hakkında bilgi içeren broşürler dağıttı. Etkinlikte hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgilendirilme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, tedaviyi reddetme veya durdurma, rıza, güvenlik, dini vecibelerini yerine getirme, insani değerlere saygı gösterilmesini isteme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma ile müracaat, şikayet ve dava hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Hasta hakları, insan haklarının sağlık alanına yansımasıdır"

Hasta haklarının insan haklarının sağlık alanındaki yansıması olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi için hasta haklarına hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de 1998 yılından bu yana 26 Ekim'in Hasta Hakları Günü olarak kabul edildiğini belirten Topçu, "Bugün biz de tüm çalışanlarımız ve yönetimimizle birlikte bir stant açarak hastalarımıza hasta haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hem hastalarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık hizmetlerinin adalet, hakkaniyet ve kalite çerçevesinde sunulmasını sağlamak, hasta, hasta yakını ve sağlık personeli arasındaki ilişkileri ve karşılıklı sorumluluk bilincini geliştirmek istiyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında hastalara karanfil ve bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını kaydeden Topçu, tüm polikliniklerde hastaları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek etkinliğe katılan sağlık çalışanlarına ve hastalara teşekkür etti.