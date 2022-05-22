Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok - Son Dakika
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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok

22.05.2022 11:29
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmediğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmediğini açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Monkeypox, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

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