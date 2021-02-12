Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.
Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 3.070.286 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 2.891.014
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 179.272
"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
512.593 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
276.855 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
208.401 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
107.568 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
73.201 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
62.322 adet koronavirüs aşısı yapıldı..
En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Son Dakika › Sağlık › Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 12 Şubat Cuma günlük aşı ve günlük doz sa - Son Dakika