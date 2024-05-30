Hastane Sırası Beklemeye Son! 81 İlde Yıllık Reçete Dönemi Başlıyor

Sağlık

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Sağlıkta yeni düzenleme geliyor. Yıllık reçete yazdıracak olan hastalar için yeni uygulamaya göre 81 ilde hayata geçecek.

Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre aile hekimlerine artık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek.

RAPORLU İLAÇ ALACAK HASTALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

ATV Haberin yayınladığı habere göre raporlu olarak düzenli ilaç alan hastalar için artık aile hekimlerine yetki verilecek. Raporlu ilaç alacak hastalar, hastane sırası beklemek zorunda kalmayacak. Hastanelerdeki söz konusu yoğunluğu azaltabilmek için belirtilen uygulama ile hastalar aile hekimlerine yıllık reçetelerini yazdırabilecek.

HANGİ HASTALIKLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Kronik hastalıkları olan hastalar için yeni reçete dönemi başlıyor. Hepatit B, kalp hastaları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalara aile hekimleri raporlu reçete yazabilecek. Bu kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletilmesi amaçlanıyor. Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan birçok hasta için hastane sırası beklemeden ilaç yazdırma dönemi başlayacak.

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları sadece 3 aylık yazabiliyordu. Söz konusu yeni düzenlemeye göre artık yıllık olarak yazılabilecek. Ayrıca hastalar aile hekimlerine giderek raporlu ilaçlarını yıllık reçete ettirebilecek.